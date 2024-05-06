В Аксубаевском районе проведут акцию «Бессмертный полк», несмотря на отмену мероприятия

В Аксубаевском районе проведут акцию «Бессмертный полк», несмотря на отмену шествия по всей стране. Информация об организации мероприятия была опубликована на сайте администрации Аксубаевского района.

По задумке организаторов, акция пройдет в другом формате, а именно в качестве автоколонны, которая будет украшена праздничной атрибутикой и символикой «Бессмертного полка России» и фотографиями победителей.

После прохождения регистрации участники акции проедут по маршруту: ул. Романова — ул. Советская — ул. Октябрьская — ул. Мазилина — ул. Шоссейная — ул. Толстого — ул. Золина.

Ранее сопредседатель штаба движения «Бессмертный полк» Елена Цунаева сообщила, что шествие в традиционном очном формате в 2024 году проводиться не будет. Однако акция пройдет в других форматах более чем в ста странах.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Разиль Самигуллин