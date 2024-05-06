Казань ремонтная: в исполкоме города рассказали, какие участки дорог отремонтируют за 16,3 млрд рублей

Фото: Реальное время

В Республике Татарстан выделены значительные средства на улучшение дорожной инфраструктуры. Бюджет республики предусматривает 16,3 млрд рублей на реализацию различных проектов, связанных с ремонтом дорог. Об этом рассказал заместитель руководителя исполкома Казани Игорь Куляжев на еженедельном заседании мэрии.

Одним из крупных проектов является «Безопасные и качественные автомобильные дороги», который получит финансирование в размере 1,56 млрд рублей. В рамках этого проекта запланирован ремонт девяти участков дорог по улицам Гаврилова, Копылова, Центральной в поселке Отары, Заслонова, Баруди, Химиков, а также по Сибирскому тракту и проспекту Ибрагимова.

Особое внимание уделяется подготовке протокольных маршрутов саммита и спортивных Игр БРИКС. На эти цели выделено 6,1 млрд рублей. Перед играми планируется отремонтировать восемь объектов: проезды по проспекту Победы вдоль Академии тенниса, вдоль СК «Буревестник» и Центра бокса и настольного тенниса, а также по улицам Сыртлановой, Гарифьянова, на парковке перед Центральным стадионом и возле «Татнефть Арены».

Кроме того, в рамках подготовки к саммиту БРИКС в октябре этого года планируется отремонтировать 21 объект. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Более 2 млрд рублей будет потрачено на оформление внутриквартальных проездов и повышение безопасности дорожного движения. Планируется установка светофоров и уличного освещения, нанесение разметки, ремонт дорог у садовых некоммерческих товариществ (СНТ) и другие мероприятия. Обустроят дорогу к СНТ «Островок», «Мечта», «Ивушка», «Табигать», «Автомобилист», «50 лет победы», «Волга», ЗАО «Кварт», ОАО «КМПО».

В целях безопасности в Казани также изменят перекрестки. По итогам 2023 года в городе был зафиксирован 71 участок аварийности, на которых произошло более 240 ДТП. Наиболее аварийные участки включают перекрестки улиц Толстого — Горького, проспекта Победы — Минской, Николая Ершова — Новаторов.

Более 2,5 млрд рублей будет выделено на реконструкцию дорожных объектов и 2,8 млрд рублей — на реализацию программы «Наш двор». В 2024 году планируется благоустроить 454 дворов у домов, общая площадь асфальтобетонного покрытия составит 530 тыс. кв. метров.

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Рената Валеева