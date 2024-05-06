КХЛ представила номинантов на приз лучшему новичку сезона-2023/2024
Нападающий магнитогорского «Металлурга» Роман Канцеров, вратарь «Магнитки» Илья Набоков и защитник нижегородского «Торпедо» Антон Силаев по итогам сезона вошли в число номинантов на приз имени Алексея Черепанова, вручаемый лучшему новичку Континентальной хоккейной лиги.
- 19-летний нападающий Роман Канцеров в минувшем сезоне провел за «Металлург» 78 матчей. Он набрал 28 очков (12 шайб + 16 передач). Также в розыгрыше Кубка Гагарина Канцеров занял седьмое место в списке лучших бомбардиров, набрав 13 (4+9) очков.
- 21-летний вратарь Илья Набоков в сезоне-2023/2024 провел за «Магнитку» 66 матчей и одержал 39 побед. Набоков оформил 7 «сухих» встреч, а его средний процент отраженных бросков составил 93,4%, при этом коэффициент надежности составил 2,03.
- 18-летний защитник Антон Силаев провел за «Торпедо» 68 матчей, в которых набрал 13 очков (3+10). В сентябре он был признан лучшим новичком месяца. По ходу сезона Силаев стал самым молодым автором гола в составе «Торпедо» в КХЛ и третьим защитником, кто смог отличиться в возрасте до 18 лет.
Ранее КХЛ объявила претендентов на приз «Лучшему вратарю» по итогам прошедшего сезона. В их число вошел также и номинант на приз им. Алексея Черепанова — Илья Набоков.
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