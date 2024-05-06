Татарстан в мае представит программу научно-технологического развития

Республика Татарстан является одним из 20 пилотных регионов, где с 2023 года разрабатываются региональные государственные программы научно-технологического развития. Их результаты будут представлены уже в мае во время комиссии по научно-технологическому развитию.

Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко. По его словам, работа нацелена на синхронизацию обновленной Стратегии научно-технологического развития России, утвержденной президентом Владимиром Путиным.

Каждый регион выстраивал программу, основываясь на нескольких приоритетных отраслевых направлениях, которые вносят ключевой вклад в валовой региональный продукт. Это поможет учитывать особенности Татарстана, а также возможности его роста.

В программы включены федеральные и региональные меры поддержки в различных отраслях, таких как инновационное предпринимательство, наука, высшее образование, управление сферой интеллектуальной собственности, подготовка кадров и другие направления.

Помимо Татарстана, экспериментальные программы реализуются в Санкт-Петербурге, Башкортостане, Мордовии, Пермском и Красноярском краях, а также в Нижегородской, Новосибирской, Московской, Свердловской, Томской, Ульяновской, Белгородской, Иркутской, Омской, Кемеровской, Тульской, Самарской, Челябинской и Тюменской областях.

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Разиль Самигуллин