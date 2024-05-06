В Агрызском районе Татарстана работодатель задолжал более 1,3 млн рублей зарплаты

Прокуратура Агрызского района Республики Татарстан провела проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «Водоканал». Было установлено, что перед 51 работником предприятия имелась задолженность по заработной плате за февраль 2024 года в размере более 1,3 млн рублей.

Прокурор потребовал устранить выявленные нарушения закона во внесенном в адрес директора организации представлении. Руководитель организации признан виновным по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), ему назначен штраф.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по оплате труда погашена в полном объеме. Ранее АО «Судоходная компания «Татфлот» не уплатила страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Совокупно организация удержала выплаты 760 работникам на сумму более 8 млн рублей.

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Разиль Самигуллин