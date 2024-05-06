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Общество

В Агрызском районе Татарстана работодатель задолжал более 1,3 млн рублей зарплаты

13:21, 06.05.2024

Прокуратура Агрызского района Республики Татарстан провела проверку соблюдения трудовых прав работников ООО «Водоканал». Было установлено, что перед 51 работником предприятия имелась задолженность по заработной плате за февраль 2024 года в размере более 1,3 млн рублей.

Прокурор потребовал устранить выявленные нарушения закона во внесенном в адрес директора организации представлении. Руководитель организации признан виновным по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ (невыплата или неполная выплата в установленный срок заработной платы, других выплат, осуществляемых в рамках трудовых отношений), ему назначен штраф.

После вмешательства надзорного ведомства задолженность по оплате труда погашена в полном объеме. Ранее АО «Судоходная компания «Татфлот» не уплатила страховые взносы по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Совокупно организация удержала выплаты 760 работникам на сумму более 8 млн рублей.

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан

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