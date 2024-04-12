Итоги дня: открытие паромной навигации, озеленение Кремля, дело главы судоремонтной базы «Татфлота»
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за пятницу, 12 апреля:
- Пожизненно заключенный «велосипедист-маньяк» Игорь Птицин, осужденный за серию нападений на девушек и женщин в Казани, не выплатил компенсацию морального вреда родственникам своих жертв. Общая сумма назначенных судом выплат составляла 5 млн рублей.
- Портал World of Reel сообщил, что следующим фильмом Дэвида Финчера станет ремейк «Незнакомцев в поезде» Альфреда Хичкока. В версии Финчера фильм будет называться «Незнакомцы», действие происходит в самолете. Работа над картиной началась еще в 2015 году, на главную роль рассматривали Бена Аффлека.
- В 2023 году в Татарстане 1,5 тысячи человек вышли на пенсию досрочно из-за длительного трудового стажа. Чтобы выйти на пенсию раньше, мужчины должны иметь стаж не менее 42 лет, а женщины — не менее 37. В расчет стажа, помимо работы в России, идут служба в армии, временная нетрудоспособность и участие в спецоперации.
- Жители одного из престижных микрорайонов Казани пожаловались на грязь и антисанитарию на задворках торгового комплекса «Савиново». По словам читателей, на территории комплекса разбросано большое количество мусора.
- АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» подало иск в Арбитражный суд Татарстана к пермскому ООО «Кристалл» из-за порчи 50 конференц-кресел «Атлант» в административно-деловом центре. Суд обязал «Кристалл» выплатить истцу 918 500 рублей за ущерб и 21 370 рублей госпошлины.
- На содержание зеленых насаждений и откосов в Казанском кремле и на прилегающей территории потратят 20,38 млн рублей. Подрядчику нужно будет выкашивать траву, убирать скошенные растения, подготовить почву под посадку растений и высадить цветы. К окончанию сезона предстоит выполнить ряд работ по подготовке к зиме.
- В течение трех месяцев «Чистополь-Водоканал», попавший под рестрикции из-за январской коммунальной аварии, будет возвращен государству. К июню правительство РТ определит рыночную стоимость 75% долей предприятия и выкупит их у частного собственника. Отраслевые эксперты считают, что передача «Чистополь-Водоканала» государству не решит проблем предприятия.
- Бывшего инженера и и.о. директора Чистопольской судоремонтно-судостроительной базы флота — подразделения СК «Татфлот» Владимира Киселева обвиняют в афере на 1 миллион с фиктивным трудоустройством электросварщика, в получении незаконных вознаграждений на 600 тысяч рублей и даже в присвоении служебного ноутбука. Сам фигурант уверяет: виноват лишь в том, что случайно утопил ноутбук, взамен которого принес свой личный.
- Экстрим-парк «Урам», расположенный в Казани, открывает летний сезон 28 апреля. В программе — контесты, интерактивные площадки и лекции.
- Адвокат Марат Хабибулин, представлявший интересы серийного убийцы Андрея Чикатило в суде, погиб в автомобильной аварии под Луганском. Причины гибели пока неизвестны, родственники адвоката завтра утром отправятся на место происшествия.
- По итогам Всероссийской олимпиады школьников татарстанские ученики стали лучшими по информатике и китайскому языку.
- В Казани идет монтаж полимерного рукава протяженностью 128 метров на третьем участке третьего северного коллектора по улице Фатыха Амирхана. После завершения работ в июле этого года Казань получит усиленную конструкцию трубопровода со сроком службы не менее 50 лет.
- Выручка ПАО «Татнефть» по РСБУ по итогам 2023 года выросла на 2,63% и составила 1,313 трлн рублей. Чистая прибыль при этом сократилась на 1,6% — с 241,9 до 238,1 млрд рублей, следует из отчетности организации.
- Сегодня начала работу паромная переправа, которая связывает Аракчино с Верхним Услоном. Информацию об этом опубликовал telegram-канал паромной переправы.
- В Казани появится парк вокруг нового здания театра им. Камала, где разместят событийную площадку и амфитеатр. Новое здание будет окружено набережной озера Кабан и «театральным» лесом с устройством прогулочных дорожек. Строительство нового театра планируют завершить к саммиту БРИКС в октябре 2024 года.
- На улице Баумана в Казани уличные торговцы и аниматоры должны участвовать в электронном аукционе, чтобы получить право на торговлю и предоставление услуг. Работать можно только по адресу: ул. Баумана, 70а, на площади в 100 кв. метров, торговать — с использованием лотков, палаток, зонтиков, корзин, переносных прилавков и ручных тележек.
- В Казани на стройплощадке нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала рабочие обнаружили человеческие кости, сообщили источники «Реального времени».
- На организацию отдыха творчески одаренных и социально активных детей на территории Казани выделили почти 17 млн рублей, узнало «Реальное время». Возраст участников оздоровительных смен в лагерях составит от 7 до 17 лет включительно.
- В Оренбурге из-за паводка на реке Урал объявлена эвакуация жителей нескольких районов города и поселка Газодобытчиков, так как существует угроза прорыва дамбы. Уровень воды в Урале достиг критической отметки. В Оренбуржье введен режим ЧС федерального масштаба.
- На интернет-сервисе «Авито» представлено множество предложений готового бизнеса в разных городах Татарстана: в Казани, Набережных Челнах, Бугульме, Альметьевске, Зеленодольске и Нижнекамске. Готовый бизнес предлагается по различным направлениям, таким как транспортные перевозки, производство, бьюти-индустрия, обслуживание и другие. Цены варьируются от нескольких сотен тысяч до десятков миллионов рублей.
- Директор департамента «Планета детства» издательства АСТ Сергей Тишков рассказал о ключевых проблемах в издании детской литературы: сокращение сегмента детских книг на 20% из-за уменьшения количества детей в возрасте от 5 до 9 лет и нехватка авторов, которые могли бы продолжить традиции классиков детской литературы.
- На должность заместителя руководителя исполнительного комитета Зеленодольского района назначен Евгений Краснобаев.
- Работники АО «ТАИФ-НК» присоединились к республиканскому санитарно-экологическому двухмесячнику и вышли на уборку улицы Лесной в Нижнекамске. На субботник они вышли дружным коллективом, чтобы сделать город чище и внести свой вклад в улучшение его экологического состояния.
- Минсельхоз Татарстана выделил 130 млн рублей на создание противоэрозионных лесных сооружений в различных районах республики, узнало «Реальное время». Их них 87,7 млн уйдут на сооружения с террасированием, еще 42,4 млн — без такового. Работы предполагаются на землях сельскохозяйственного назначения Татарстана.
- На торгах в пятницу, 12 апреля, цены на золото установили новый рекорд, впервые превысив отметку в $2400 за одну тройскую унцию.
- Обществознание уберут из программы 6—8 классов с 1 сентября 2025 года, говорится в приказе Минпросвещения РФ.
- Блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина (Трансформатор) этапируют в Москву на допрос по уголовному делу.
- По данным исследования RNC Pharma, россияне потратили в 2023 году 41,7 млрд рублей на профилактику и лечение болезней домашних питомцев. Лидером по объему услуг стал Приволжский федеральный округ, на который пришлось 16,4% от общего объема. Общий объем услуг в сфере ветеринарии в России составил 41,7 млрд рублей, увеличившись на 18% относительно 2022 года и на 50% по сравнению с 2021 годом.
- Полторы тысячи жителей Татарстана в 2023 году вышли на пенсию за длительный трудовой стаж. В целом в республике проживает порядка 1,1 млн пенсионеров, а по стране их порядка 41 млн человек.
Ключевые события 778-го дня специальной военной операции на Украине:
- Операторы ударного БПЛА уничтожили танк ВСУ на Авдеевском направлении. Боевая машина противника вела огонь по российским позициям из лесополосы. Военнослужащие подразделения специального назначения группировки войск «Центр» определили расположение вражеского танка, после чего он был уничтожен ударным БПЛА.
- На Херсонском направлении подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено огневое поражение живой силе и технике 128 горно-штурмовой бригады, 121 бригады территориальной обороны в районах Лобкового и Никополя.
- Группировка войск «Центр» продолжает выполнять боевые задачи на Авдеевском направлении в зоне проведения специальной военной операции. Огнем артиллерии и ударами авиации нанесено огневое поражение по 200 районам скопления живой силы и техники, 33 опорным пунктам, более 80 позициям полевой артиллерии. Потери ВСУ составили до 275 военнослужащих, два танка, две боевые машины пехоты, две самоходные артиллерийские установки «Гвоздика», «САУ» Краб, гаубицы «Мста-Б» и Д-30, два 120-мм миномета, два автомобиля, сбиты шесть беспилотных летательных аппаратов и управляемая авиационная бомба «Джейдам».
- Артиллеристы «Южной» группировки войск ведут круглосуточную боевую работу на Донецком направлении. Расчеты 152-миллиметровых гаубиц Д-20 уничтожают вооружение и военную технику, разрушают оборонительные сооружения и подавляют пункты управления ВСУ на дальности свыше 17 километров. Скорость ведения прицельного огня достигает пяти выстрелов в минуту.
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Рената ВалееваОбществоМедицина Татарстан