Доставка еды, стоматология, франшизы: какой готовый бизнес предлагают в Татарстане

Фото: Динар Фатыхов

Казань



Согласно обзору предложений готового бизнеса в Казани на интернет-сервисе «Авито», для будущих бизнесменов есть предложения в сфере транспортных перевозок, производства, бьюти-индустрии и других областях. Например, транспортные компании предлагаются по цене от 600 тысяч до 5 млн рублей.

Тем, кто хочет попробовать себя в производстве на фабриках и предприятиях, предлагаются: цех по изготовлению сыра за 4 млн рублей, фабрика шампиньонов от 187 млн и мебельное производство до 200 млн.

Также есть предложения для предпринимателей, желающих работать в бьюти-индустрии:



франшизы парфюмерных магазинов — от 500 тысяч;



парикмахерская — от 550 тысяч;



производство натуральной косметики — от 800 тысяч;



бизнес лазерной депиляции — от 850 тысяч;



бренды одежды — до 5,5 млн рублей;



салоны лазерной эпиляции — до 8 млн рублей;



барбершоп, салоны красоты — от 3 млн до 20 млн рублей.

Готовый бизнес в сфере обслуживания насчитывает с начала апреля 115 предложений. Основные позиции:



алкогольные франшизы — от 1 млн до 6 млн;



компании по доставке еды — от 2 млн до 5 млн рублей;



рестораны и кафе — от 3 млн до 200 млн рублей.

Еще один вариант — арендовать готовый бизнес. Например, кофейни самообслуживания можно арендовать за 300 тысяч рублей, типографские аппараты — от 400 тысяч или автоматы питьевой воды — за 100 тысяч.



Набережные Челны

В период с начала апреля 2024 года в Татарстане наблюдается рост предложений о продаже готового бизнеса. В частности, в Набережных Челнах представлено более 500 таких предложений.

Как и в Казани, в Набережных Челнах среди готового бизнеса наблюдается такой же перечень предложений. Однако предложений по покупке предприятия в сфере сантехники, строительных материалов и автосервисов значительно больше. Начальная цена таких предложений варьируется от 1 млн рублей и достигает 8 миллионов.



Среди готового бизнеса также преобладают предложения пекарен, кофеен и кафе. Цены на такие бизнесы начинаются от 2 миллионов.

Стоит отметить, что автоматы с питьевой водой, которые сдаются под аренду, в Набережных Челнах стоят на 25% дороже, чем в Казани. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Бугульма

В Бугульме, как и в других городах, можно найти предложения по продаже готового бизнеса. На данный момент в городе представлено более 200 вариантов.



Преобладают те же виды готового бизнеса, что и в Казани. Но предложений по готовому бизнесу по стоматологии, изготовлению корпусной мебели и ремонту техники в Бугульме больше. Цены на такие предложения варьируются от 1 до 12 млн рублей.



Также в Бугульме популярны предложения бизнеса в сфере клининга, в том числе химчистки и автомойки. Цены на эти предприятия начинаются от 3 млн рублей. Кроме того, широко представлены франшизы по приготовлению и доставке роллов и пиццы. Такие предложения составляют 40% от общего числа предложений на сервисе «Авито».

Такие предложения составляют 40% от общего числа предложений в сервисе Авито. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Альметьевск, Зеленодольск, Нижнекамск

С 1 апреля 2024 года городах Татарстана можно приобрести готовый бизнес. Всего представлено 150 предложений готового бизнеса по Зеленодольску, 333 — по Нижнекамску и 185 — по Альметьевску.



В Зеленодольске готовый бизнес можно купить по цене от 1 млн рублей. В городе предлагают купить компании, специализирующиеся на продаже запчастей, их в Зеленодольске насчитывается около 10 салонов. Инвестиции в проекты стартуют от 600 тысяч рублей.



Предложения в Нижнекамске включают в себя предприятия стритфуда по цене от 1,5 млн рублей, цветочные магазины стоимостью от 500 тысяч рублей и бизнес по компьютерному клубу за 12 млн рублей.



185 предложений в Альметьевске — это готовый бизнес в сфере развлечений. Он включает франшизы, специализирующиеся на очках виртуальной реальности и компьютерных клубах. Кроме того, в Альметьевске популярны предложения продажи бизнеса по организации праздников.



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Анастасия Фартыгина