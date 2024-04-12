На организацию отдыха творчески одаренных и социально активных детей в Казани выделили 17 млн рублей

Фото: Олег Тихонов

На организацию отдыха творчески одаренных и социально активных детей на территории Казани выделили почти 17 млн рублей, узнало «Реальное время». Возраст участников оздоровительных смен в лагерях составит от 7 до 17 лет включительно.

Количество дней в одной смене, согласно требованиям, должно составить 18. Для проживания детей должны быть оборудованы отдельные здания с комнатами на 3-5 человек. В комнатах должны быть кровати, шкаф, тумбочки и жалюзи. Будущий лагерь должен круглосуточно снабжать детей горячей и холодной водой, а в каждом спальном корпусе должна быть оборудована бытовая комната с гладильными досками и утюгами.

Будущей лагерь также должен обладать спортивной площадкой для игры в футбол, волейбол и баскетбол. На его территории должно быть клубное помещение: «киноконцертный зал со сценой и залом для общего сбора лагеря, для дискотек с современной музыкальной аппаратурой, игротекой».

В соответствии с СанПиНом, для детей должны быть предусмотрены пятиразовое питание, круглосуточный питьевой режим из расчета не менее два литра на человека в сутки. Профильная или тематическая программа должна быть построена на комплексном сочетании следующих компонентов:

художественно-образовательный и игровой; культурно-досуговый; спортивно-оздоровительный.

Трансфер детей к месту отдыха и обратно должен осуществляться силами будущего лагеря, сам он должен располагаться на территории Татарстана.

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Артем Гафаров