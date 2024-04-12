В Оренбурге звучит сирена: объявлена массовая эвакуация из-за угрозы подтопления

Уровень воды в реке Урал в границах Оренбурга поднялся до критической отметки в 1143 сантиметра. Власти призывают жителей немедленно эвакуироваться из зоны возможного дальнейшего подтопления. В городе зазвучали сирены.

«Положение критическое, не теряйте время», — написал мэр города Сергей Салмин в своем телеграм-канале. Он призвал к эвакуации жителей ЖК «Гранд-парк», поселков Куйбышева и Солнечный, 23-го и 24-го микрорайонов, улиц Уральской, Донгузской, районов Авиагородок и Овчиный городок.



Также полная эвакуация объявлена в поселке Газодобытчиков под Оренбургом из-за вероятности прорыва дамбы. Губернатор Оренбуржья Денис Паслер на встрече с жителями затопленных домов сообщил, что сам оказался в такой же ситуации.

На территории Оренбуржья действует режим ЧС федерального масштаба. В МЧС России охарактеризовали ситуацию с наводнением как критическую.

Подписывайтесь на telegram-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на RUTUBE, «Дзене» и youtube-каналах «Спорт», «Общество и культура», «Бизнес и технологии».

Рената Валеева