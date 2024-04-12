«Алабуга» взыскала с пермского «Кристалла» 918,5 тысячи за желтые пятна на креслах

Фото: Владимир Васильев

АО «Особая экономическая зона промышленно-производственного типа «Алабуга» обратился с иском в Арбитражный суд Татарстана по отношению к своему подрядчику — пермскому ООО «Кристалл». Как следует из решения арбитража, разбирательство связано с причинением ущерба истцу в виде порчи его имущества, а также применением дешевых аналогов, которые не соответствовали условиям договора. Сумма иска составила 918 500 рублей.

Ранее между ООО «Кристалл» и АО «ОЭЗ ППТ «Алабуга» был заключен договор на оказание услуг по санитарному содержанию объектов истца и прилегающей территории. 1 августа 2023 года истец составил комиссионный акт о фиксации порчи имущества. В результате проверки был выявлен факт порчи имущества — на конференц-креслах «Атлант», находящихся в здании административно-делового центра в помещении «Суперзал», в количестве 50 штук были выявлены пятна желтого цвета на различных их частях, с преимущественной локализацией пятен в швах сидений и спинках кресел.

Истцом была привлечена независимая экспертная организация, которая провела осмотр и подтвердила порчу. Причиной возникновения желтизны на различных частях кресел является результат воздействия чистящего средства с высоким уровнем Ph, что в свою очередь повлекло за собой истощение красочного слоя и специфическое окрашивание при взаимодействии.

Средняя стоимость восстановительного ремонта одного конференц-кресла «Атлант хром плюс» составила 18 375 рублей. За 50 штук сумма вышла 918 500 рублей.

Суд считает установленным факт ненадлежащего исполнения ответчиком своих обязательств по оказанию услуг. В своем решении арбитраж обязал взыскать с ООО «Кристалл» 918 500 рублей ущерба и 21 370 рублей за расходы по оплате госпошлины.

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Рената Валеева