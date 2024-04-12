В Казани открывается паромная переправа между Аракчино и Верхним Услоном

Фото: Максим Платонов

Сегодня, 12 апреля, в 15:00 начнет работу паромная переправа, которая свяжет Аракчино с Верхним Услоном. Информацию об этом опубликовал telegram-канал паромной переправы.

При этом, как сообщается, переправа будет открыта ежедневно с 6:00 до 22:00.

Напомним, что с 24 марта 2024 года начали закрываться ледовые переправы вблизи Казани. Первой прекратила работу дорога по маршруту «Зеленодольск — Нижние Вязовые», а днем позже закрылась ледовая переправа в Елабужском муниципальном районе через реку Каму по маршруту: село Покровское — поселок Красный Ключ.

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Олег Исаков