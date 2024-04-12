Школьник из Татарстана стал призером всероссийской олимпиады по информатике

Фото: предоставлено пресс-службой Минобра РТ

В Университете Иннополис прошел финал олимпиады для школьников. В нем участвовали 377 учеников из 77 регионов.

Ученик 10 класса лицея-интерната №2 г. Казани Гимран Абдуллин второй год подряд стал победителем этой дисциплины. Как отметил руководитель Центра довузовской подготовки и приема абитуриентов Университета Иннополис Евгений Серочудинов: «Это очень серьезное достижение! За призовые места и места победителей шла борьба до последней секунды и некоторым ребятам не хватило одного балла из 800 до призового места».

Лучшие результаты показали 30 школьников из Москвы, Республики Татарстан, Санкт-Петербурга, Новосибирской, Оренбургской и Челябинской областей. Призерами стали 142 участника из 24 регионов.

Победители и призеры определились по результатам двух туров. Решения участников сразу выводились в общую таблицу, формируя рейтинг в режиме реального времени.

Школьники, занявшие призовые места, получили право на поступление в любой российский вуз без экзаменов на направления, соответствующие профилю олимпиады. Льгота сохраняется в течение четырех лет.

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Рената Валеева