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Летний сезон в экстрим-парке «Урам» откроется 28 апреля

10:10, 12.04.2024
Летний сезон в экстрим-парке «Урам» откроется 28 апреля
Фото: Максим Платонов

Экстрим-парк «Урам», расположенный в Казани, открывает летний сезон 28 апреля. В программе — контесты, интерактивные площадки и лекции.

На открытии пройдут традиционные контесты по самокату, ВМХ, скейтбордингу, роликам, беговелу, паркуру, памп-треку на ВМХ и МТБ. Также будут организованы турниры по бразильскому джиу-джитсу и стритболу.

Участники мероприятия смогут посетить интерактивные площадки. Кроме того, ожидается образовательная программа.

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Анастасия Фартыгина
Общество Татарстан

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