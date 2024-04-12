Летний сезон в экстрим-парке «Урам» откроется 28 апреля
Экстрим-парк «Урам», расположенный в Казани, открывает летний сезон 28 апреля. В программе — контесты, интерактивные площадки и лекции.
На открытии пройдут традиционные контесты по самокату, ВМХ, скейтбордингу, роликам, беговелу, паркуру, памп-треку на ВМХ и МТБ. Также будут организованы турниры по бразильскому джиу-джитсу и стритболу.
Участники мероприятия смогут посетить интерактивные площадки. Кроме того, ожидается образовательная программа.
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