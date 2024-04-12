Жители престижного микрорайона Казани пожаловались на антисанитарию на задворках ТК «Савиново»

Фото: предоставлено читателями

Жители одного из самых престижных микрорайонов Казани между проспектом Ямашева и улицами Сибгата Хакима и Адоратского пожаловались «Реальному времени» на грязь и антисанитарию на задворках одного из старейших торговых комплексов города — «Савиново».

В нашу редакцию местные жители прислали фотографии с огромным количеством мусора практически под окнами находящихся рядом домов. Что интересно — в нескольких метрах от «свалки» находятся мусорные контейнеры.

«Если со стороны центрального входа еще относительно чисто, то сзади ужасно просто», — написал читатель «Реального времени». предоставлено читателями

Основной владелец торговых комплексов «Савиново» и XL — семья татарстанского предпринимателя и рантье Алмаза Сулейманова. Он также руководит и владеет несколькими компаниями, большинство из которых зарегистрировано по адресу этих казанских ТЦ на проспекте Ямашева.

Суммарно Сулеймановым принадлежит около 66,5 тысячи квадратных метров коммерческих площадей. Торговый комплекс XL был открыт в 2004 году структурами «Сувара». Но во время кризиса 2008 года девелопер потерял этот ТЦ — он был заложен по кредиту и перешел банку «Зенит». Вскоре комплекс был продан компании «Барс Синтез», которая принадлежит Сулейманову.

В то же время Сулейманов начал выкупать площади в торговом комплексе «Савиново». Ранее они принадлежали главе строительной империи «Фон» Анатолию Ливаде. Взамен предприниматель кредитует стройки в жилых комплексах Ливады за квартиры. На сегодняшний день в руках Сулейманова и его семьи сосредоточено порядка 90% торговых площадей в XL и «Савиново».

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Артем Гафаров