Театр Камала в Казани окружат парком и набережной

В Казани появится парк вокруг нового здания театра им. Камала. Здесь разместят событийную площадку и амфитеатр.

Внутри здания смогут расположиться 1 300 человек, при этом в главном зале — 800 зрителей вместо запланированных 600. Новое здание будет окружено набережной озера Кабан, озелененным общественным пространством на крыше и террасах, а также парком со стороны улицы Назарбаева.

На территории общественного пространства будут проводить фестивали и спектакли. Прогулочные дорожки набережной переустроят и дополнят маршрутами вокруг здания. Также неподалеку появится пирс с доступом к воде и большая детская площадка.

Кроме того, территорию возле театра озеленят — здесь появится «театральный» лес с устройством прогулочных дорожек. В мэрии Казани сообщили, что сейчас на месте завершили санитарную чистку деревьев и отсыпали береговую линию для оборудования, чтобы погрузить сваи под пирс. Также идет демонтаж существующих ограждений и конструкций моста, монтаж металлоконструкций пирса и вертикальная планировка набережной.

Строительство нового театра Камала планируют завершить к саммиту БРИКС, который пройдет в Казани в октябре 2024 года. Проект реализуется компанией «Евростройхолдинг+» Владимира Казилова, стоимость строительства — 13 млрд рублей.

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Анастасия Фартыгина