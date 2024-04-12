Эксперт отмечает, что через пять лет «детские книги некому будет читать»

Фото: Екатерина Петрова

Директор департамента «Планета детства» издательства АСТ Сергей Тишков рассказал журналистам о ключевых проблемах в издании детской литературы. Главная — это сокращение сегмента детских книг на 20%. Тишков связывает это с уменьшением количества детей в возрасте от 5 до 9 лет. Он считает, что детей в этой возрастной группе станет на 2 млн меньше за ближайшие пять лет. «Это главная проблема для детских книг: читать их будет некому, не для кого их будет писать и выпускать», — отметил Сергей Тишков.

При этом Тишков отмечает увеличение количества читателей в возрастной группе 15–19 лет. Рост в этом сегменте составил 15%, а к 2027 году, по прогнозам Тишкова, будет около 17%.

Еще одна проблема индустрии — нехватка авторов. По статистике продаж издательства АСТ и книжной сети «Читай-город», в топ-100 самых продаваемых детских авторов в 2023 году 74% — это классики детской литературы, такие как Сергей Михалков, Владимир Сутеев, Эдуард Успенский и Григорий Остер.

«В издательства присылают большое количество рукописей, в том числе и в детской литературе, но мало какие из них не только соответствуют современным темам и трендам, но и продолжают традиции всеми любимых детских авторов. Ведь через книгу родитель не только развлекает своего ребенка, но и прежде всего воспитывает и просвещает», — рассказал Сергей Тишков.

Но даже если книги новых авторов все-таки выходят, то возникают проблемы с продвижением. «Даже достойным произведениям талантливых авторов порой сложно пробиться к сердцам широкой читательской аудитории. Это связано и с тем, что информационное поле, в котором каждый из нас живет, перенасыщено. И с тем, что стартовые тиражи с каждым годом становятся ниже. Для нового автора средний тираж первой книги — 3 тыс. экземпляров. Для того чтобы обеспечить допечатку, необходимо цифрами продаж подтвердить потенциал развития той или иной серии или авторского цикла. Разумеется, эти цифры несопоставимы с миллионными тиражами, которыми издавались книги нынешних классиков детской книги», — прокомментировал проблему Сергей Тишков.

Кроме этого, в традиционных книжных магазинах с каждым годом сокращается представленность детской литературы. Тишков сказал, что продажи детской литературы перетекают в маркетплейсы, за 2023 год они выросли на 50%. А представленность детских книг в офлайн-магазинах с 2020 года сократилась на 7%, с 28 до 21%.

Помимо сокращения представленности детских книг, существует еще проблема с производством. «Детская книга — это прежде всего яркие иллюстрации, хорошая бумага, которая также должна соответствовать нормам СанПиН в зависимости от возрастного рейтинга. Повышение цен на краску и бумагу, разумеется, не могло не отразиться на детских изданиях», — отметил Тишков. С 2020 года, по его словам, стоимость книги выросла на 38%.

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Екатерина Петрова