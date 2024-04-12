Частные водоканалы сливают в муниципальные руки

Чистопольский водоканал на перепутье — либо государство его выкупит, но, скорее всего, обанкротят по иску Волжско-Камского управления Росприроднадзора на 255,9 млн рублей

Фото: Реальное время

АО «Чистополь-Водоканал», попавший под рестрикции властей из-за январской коммунальной аварии, будет возвращен государству в течение трех месяцев. К июню этого года правительство РТ намерено определить рыночную стоимость 75% долей и выкупить их у частного собственника (им является АО «Стройтех», — прим.авт.), сообщил «Реальному времени» первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов. Впрочем, выйти из бизнеса частнику оказалось непросто: Волжско-Камское межрегиональное управление Росприроднадзора выкатило иск на 255,9 млн рублей, что грозит предприятию банкротством. На очереди — реструктуризация нижнекамского АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство». Отраслевые эксперты считают, что передача государству не спасет положения. «Эффективная работа коммунального комплекса не зависит от формы собственности отраслевых предприятий», — не согласны в «Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения».

Чистопольский водоканал вернут государству к лету

Коммунальный комплекс республики переживает очередную «бархатную» революцию, когда ответственность за обслуживание жителей хотят отобрать у частных предприятий и переложить вновь на государственные и муниципальные структуры. По крайней мере по этому сценарию развивается борьба вокруг водоканала «Чистополь-Водоканал», оказавшего первым из частных коммунальных предприятий, кто попал под тренд огосударствления коммунального хозяйства. Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ сейчас готовит схему по выкупу 75% долей АО «Чистополь-Водоканал» (обслуживает 25 тысяч жителей, — прим.авт.) в республиканскую или муниципальную собственность, сообщил «Реальному времени» первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ сейчас готовит схему по выкупу 75% долей АО «Чистополь-Водоканал» в республиканскую или муниципальную собственность, сообщил Алексей Фролов. Василя Ширшова / realnoevremya.ru

«Имеется договоренность с конкретным собственником о приобретении у него 75% долей чистопольского водоканала», — рассказал первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ. По его словам, сейчас проводится комплекс необходимых мероприятия для оценки актива, устанавливается предмет (покупки) и «цена вопроса на рынке».

Причем власти заручились согласием самого частного собственника, который готов оставить водоканал без возражений. «Согласен ли собственник? Да, собственник согласен (сейчас). Идет оценка. Сделка произойдет, если он не поменяет свою позицию, но я за него не могу сказать», — отметил Алексей Фролов. По его словам, процесс перехода актива завершится в течение трех месяцев. Таким образом, к июню этого года процесс возвращения в госсобственность актива должен закончиться. «Наша задача, чтобы это решение было (принято) в течение предстоящих трех месяцев», — заявил Алексей Фролов.

Избавьте от надуманных обвинений

В окружении бенефициара АО «Стройтех» Талгата Ахметзянова подтвердили «Реальному времени», что чинить препятствия властям не собираются. Но при условии, что придут к компромиссу при согласовании покупки, а также их избавят от преследования по надуманным основаниям. «Недавно пытались поставить в вину инцидент с провалом в колодец двух детей в марте. Водоканал не имеет отношения к этим колодцам», — отметили в окружении Талгата Ахметзянова.



Бенефициар АО «Стройтех» Талгат Ахметзянов подтвердил, что чинить препятствия властям не собираются, но при условии, что их избавят от преследования по надуманным основаниям. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

К тому моменту Чистопольская городская прокуратура выявила «многочисленные факты отключения водоснабжения населения города Чистополя». Во-первых, аварийные ситуации в январе и феврале 2024 года привели к превышению допустимого периода суммарного отключения водоснабжения. Во-вторых, неоднократно происходил разлив неочищенных сточных вод. В-третьих, малолетние дети на улице Л. Толстого провалились в колодец, засыпанный снегом. «В ходе выездной проверки были обнаружены еще два смотровых колодца инженерных коммуникаций, полностью заполненные сточными водами и не закрытые крышками люков», — говорится в сообщении прокуратуры.

Следит за процессом национализации и глава Чистополя Дмитрий Иванов (муниципалитет владеет 25% долями ООО «Чистополь-Водоканал»). Для него эти события оказались неожиданными, а лично он воспринимает болезненно. «Не хочу говорить об этом», — заявил он в разговоре с «Реальным временем».

Чем обернулась авария в сетях

Напомним, спусковым крючком для смены собственника на чистопольском водоканале оказалась коммунальная авария, случившая в городе после новогодних праздников. 12 января на сетях водоснабжения произошел порыв, после чего водоканал вынужден был перекрыть подачу воды для трех микрорайонов.



12 января произошел прорыв, после чего подачу воды перекрыли сразу для трех микрорайонов Чистополя. Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

«Водоканал не останавливал работы ни на минуту. Прорыв оказался серьезный . В ближайшие часы ждем восстановления системы водоснабжения», — писал тогда в своем телеграмм-канале глава города Дмитрий Иванов. В итоге жители Чистополя провели без воды чуть более суток. Обычно подобные ЧП происходят без каких-либо последствий, но на этот раз не «прокатило». Глава республики Рустам Минниханов отреагировал немедленно, поручив подготовить «предложения по переходу водоснабжения города из частных рук в государственное управление».

10 лет в частных руках

К тому моменту АО «Чистополь-Водоканал» находился в частных руках почти 10 лет. Он являлся гарантирующим поставщиком водоснабжения и водоотведения Чистополя, где проживает около 60 тысяч жителей. По слухам, его бенефициар Талгат Ахметзянов приобрел его при содействии руководителя крупной энергетической компании якобы за 50 млн рублей. В окружении Талгата Ахметзянова утверждают, что инвестиции в модернизацию водоканала были сделаны ощутимые. По данным «Спарк-Интерфакс», стоимость чистых активов «Чистополь-Водоканал» выросла до 17,8 млн рублей (данные на конец 2018 год), а актуальные данные отсутствуют. Покупка водоканала не принесла особо большого дохода, следует из отчета предприятия. Так, по итогам 2020 года выручка составила 3,6 млн рублей, а чистая прибыль — 1,4 млн рублей. Привлекать кредит в развитие водоканала собственник не мог, так как коммунальные активы нельзя закладывать, говорит собеседник «Реального времени».

ФНС пошло на мировую, а Росприроднадзор — нет

Несмотря на обоюдную заинтересованность в сделке, АО «Чистополь-Водоканал» оказалось под перекрестным потоком судебных исков. Претензии предъявили Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №12 по Татарстану и управление Росприроднадзора по РФ. Интересно, что налоговики не выставляли недоимку, как бывает, а потребовали наложить арест на заложенное имущество (автомобильная техника). Однако 29 марта арбитраж утвердил мировое соглашение между МИ ФНС №12 и «Чистополь-Водоканал». Его суть в решении суда не раскрывается, но, по словам источников, стороны обменялись гарантийными письмами, а техника была выведена из-под залога налоговиков. В окружении Талгата Ахметзянова объясняют просто: простой техники парализует работу водоканала.

Более сложная ситуация развивается по иску Волжско-Камского межрегионального управления Росприроднадзора. Надзорное ведомство требует выплатить компенсацию в 255,9 млн рублей в качестве возмещения вреда окружающей среде. Речь идет о сливе вредных стоков в местную реку Килевка. Если иск на 255,9 млн рублей будет проигран, то на предприятии запустят процедуру банкротства. А значит, выкупать актив не придется.

Надзорное ведомство требует выплатить компенсацию в 255, 9 млн рублей в качестве возмещения вреда за слив вредных стоков в местную реку Килевка. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Добавим, что Волжско-Камское управление Росприроднадзора не в первый раз «подловило» частный водоканал на нарушениях. В апреле 2021 года ведомство одержало первую победу, обязав его выплатить 48,7 млн рублей за сброс стоков с превышением нормативов. И хотя руководство не согласилось с ним, добиться пересмотра не удалось.

Зачем объединять мелкие водоканалы

Чистопольский водоканал — единственный, кто сменит собственника. По словам первого замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ Алексея Фролова, рассматривается вопрос о реструктуризации нижнекамского водоканала. Из структуры АО «Водопроводно-канализационное и энергетическое хозяйство» (ВКиЭХ) отпочкуются мощности по выработке тепловой энергии. ВКиЭХ как гарантирующий поставщик Нижнекамска обслуживает 300 тысяч населения.

Национализация водоканалов проводится ради консолидации под будущего ГЧП-инвестора, объясняют эксперты. Недавно на заседании ГК по тарифам заявили о необходимости их централизации для повышения инвестиционной привлекательности. «В Мамадыше 36 сельских поселений, и на каждое отдельно заключается концессионное соглашение. Почему бы не сделать так, чтобы муниципальный район выступал центром ответственности по заключению единой концессии. Тогда и выручка эксплуатируемой организации выше, вырастет объем услуги, появятся инвестиционные ресурсы», — говорила первый зампред тарифного ведомства Лариса Хабибуллина.

По ее мнению, такой подход привлечет инвесторов к этой сфере. «Концидент может претендовать на софинансирование в целях сглаживания тарифов для того, чтобы проводить мероприятия по реконструкции и модернизации», — уточнила она.



Между тем в Российской ассоциации водоснабжения и водоотведения считают, что эффективная работа коммунального комплекса не зависит от формы собственности отраслевых предприятий. «Любой владелец, муниципальный или частный, сталкивается с одинаковыми проблемами: отсутствие хорошо выстроенной экономики и нормативно-правового регулирования. И несмотря на то, что государство старается обеспечить бизнес долгосрочными и неизменными правилами игры, поддержать льготными бюджетными кредитами, все это разбивается об тарифную политику, которая убивает окупаемость отрасли. Мы приходим к тому, что даже невозвратные деньги в виде субсидий по федеральным проектам, на которые строятся новые объекты, в итоге приводят к дополнительным затратам для отрасли в виде налога на имущество. И конечно, в тарифе они учитываются по формальному признаку», — заявили в пресс-службе РАВВ.

«Любой владелец муниципальный или частный сталкивается с одинаковыми проблемами: отсутствие хорошо выстроенной экономики и нормативно-правового регулирования». Максим Платонов / realnoevremya.ru

Сильно бьют по отрасли невыполнимые требования природоохранного законодательства, которые в любой момент могут привести предприятие к банкротству, подчеркнули в РАВВ. «Цифры давно говорят сами за себя — в отрасли водоснабжения и водоотведения уже много лет отрицательная рентабельность, водоканалы, особенно в малых городах, убыточны», — отмечают в пресс-службе ассоциации.

Выход может быть в слаженной работе управляющей команды и органов местной власти. «В нашей практике есть десятки примеров, когда губернаторы, главы городов и местные регуляторы настолько погружены в проблемы водоканалов, что система водоснабжения и водоотведения становится предметом их гордости и больших достижений. Наличие чистой воды и рек в субъекте зачастую связывают с заслугами не только водоканалов, но и власти, которая помогает добиться правильных решений на местах. Во многом именно от власти зависит эффективное участие в федеральных проектах, получение льготных кредитов и займов из бюджета и многое другое», — уверены в РАВВ.

