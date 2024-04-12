С любовью к городу: нижнекамские нефтепереработчики одними из первых вышли на уборку улиц

Фото: предоставлено пресс-службой АО «ТАИФ-НК»

Работники АО «ТАИФ-НК» присоединились к республиканскому санитарно-экологическому двухмесячнику. Дружным коллективом они вышли на уборку улицы Лесной в Нижнекамске. Эта территория много лет закреплена за нефтеперерабатывающим предприятием, порядок здесь работники компании наводят дважды в год — весной и осенью. В этом году, как только в республике был объявлен экомарафон чистоты, они с удовольствием взяли в руки метлы, грабли и одними из первых отправились очищать город от прошлогодней листвы, сухих веток и прочего мусора.

— Сегодня мы впервые вышли на уборку улицы Лесной после зимы. Всего собралось около 80 человек. Задача на сегодняшний день стоит такая, необходимо раскидать остатки снега, собрать мусор и листву с бордюров, с деревьев убрать объявления. Мы все живем в этом городе, должны принимать участие в уборке территории. Приятно, когда в родном городе чисто и уютно, — рассказал заместитель начальника общего отдела Артем Тудияров.

На подмогу работникам предприятия прибыло два КАМАЗа, два погрузчика, трактор-щетка. Инженер АСУ Андрей Евсеев старается ежегодно участвовать в субботнике. По его словам, физический труд, хорошая погода, неформальное общение с коллективом поднимают настроение и дарят только положительные эмоции.

— Настроение отличное. Несколько часов, проведенных на природе с коллегами, зарядят позитивом на весь день. Сегодня тепло, светит солнышко, работать руками — одно удовольствие, — с улыбкой сказал он.

Специалист отдела планирования и капитальных вложений Наиля Амирова рассказала, что переехала в Нижнекамск 20 лет назад. Город покорил ее ухоженными улицами, парками и скверами.

— На субботник я всегда выхожу с радостью. Воздух, солнышко — хорошо. Город у нас очень красивый, чистый, зеленый. Я переехала в Нижнекамск из Самарканда и сразу в него влюбилась. Хочется, чтобы Нижнекамск всегда оставался таким же чистым и благоустроенным, — подчеркнула она.

Кладовщица Дарья Беляева тоже не упустила возможность принять участие в субботнике. Девушка ловко работала граблями, загребая в кучу опавшую листву.

— Весной принято наводить порядок у себя в квартире, на даче. Всем хочется чистоты и порядка. Нижнекамск — общий дом для каждого из нас, в нем тоже должен быть порядок. Сегодня мы вышли большим дружным коллективом, чтобы внести свой вклад в чистоту города, улучшение экологического состояния, — отметила она.

Наводить порядок на улице Лесной работники «ТАИФ-НК» будут до конца месяца.



Лилия Егорова