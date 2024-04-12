В Татарстане за год досрочно вышли на пенсию 1,5 тысячи человек

Полторы тысячи жителей Татарстана в 2023 году вышли на пенсию за длительный трудовой стаж. В целом в республике проживает порядка 1,1 млн пенсионеров, а по стране их порядка 41 млн человек.

По информации татарстанского отделения Социального фонда, для досрочного выхода на пенсию у мужчин должен быть стаж не менее 42 лет, а у женщин — 37. При подсчете стажа учитываются периоды работы в России, за которые начислялись и уплачивались страховые взносы на обязательное пенсионное и социальное страхование.

Кроме того, учитывается время, когда человек получал пособия по временной нетрудоспособности, проходил военную службу по призыву и участвовал в спецоперации, о чем сообщает «РБК-Татарстан».

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Олег Исаков