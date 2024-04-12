Обществознание уберут из программы 6—8 классов с 1 сентября 2025 года

Фото: Максим Платонов

Обществознание уберут из программы 6—8 классов с 1 сентября 2025 года, говорится в приказе Минпросвещения РФ.

Оно заменяется дополнительными часами истории (ранее изучались общественные ценности, социальные нормы, сходство и отличия человека и животного, правоотношения, функции денег, спрос и предложение, капитал и труд как факторы производства, разделение труда и др.). Таким образом, количество часов истории вырастет до трех часов в неделю, а всего с 340 до 476 часов.

Ранее ведомство сообщило, что программу по обществознанию сократят, чтобы увеличить количество уроков истории.

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Рената Валеева