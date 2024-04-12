«Ноутбук утопил, «взяток» не брал»: что предъявляют и. о. главы судоремонтной базы «Татфлота»

Второй обвиняемой в афере и коммерческих подкупах стала начальник цеха базы флота

Фото: Ирина Плотникова

Прошел полиграф и после этого перенес новый приступ. Об этом сегодня в Верховном суде Татарстана сообщил своему адвокату бывший инженер и и. о. директора Чистопольской судоремонтно-судостроительной базы флота — подразделения СК «Татфлот» Владимир Киселев. Его обвиняют в афере на 1 миллион с фиктивным трудоустройством электросварщика, получении незаконных вознаграждений на 600 тысяч рублей и даже в присвоении служебного ноутбука. Сам фигурант уверяет: виноват лишь в том, что случайно утопил ноутбук, взамен которого принес свой личный. Подробности — в материале «Реального времени».

СК «Татфлот» стала потерпевшей по делу о пропаже ноутбука



Раскрутка этого дела началась с подачи руководства судоходной компании «Татфлот». По данным источников «Реального времени», были подозрения о, мягко говоря, неэффективной работе обособленного подразделения СК — «Чистопольской судостроительно-судоремонтной базы флота». Поговаривали и об уводе средств, была поставлена задача найти виновного.

По данным источников «Реального времени», еще в январе 2024 года в следственном отделе по Кировскому району Казани СКР возбудили дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). А в феврале пришли с обысками к начальнику судосборочного цеха вышеназванной базы Наталье Вотяковой и ее знакомому Владимиру Большову. По версии СК, последний на протяжении трех лет числился электросварщиком в судосборочном цехе, но реально на работе не появлялся, а его зарплата за данный период была похищена.

3 февраля текущего года Кировский райсуд Казани отправил Вотякову под домашний арест по обвинению в мошенничестве. А через полтора месяца в этом деле появилось пять новых эпизодов — один о присвоении имущества в крупном размере (ч. 3 ст. 160 УК РФ) против бывшего начальника Вотяковой Владимира Киселева, еще четыре — о коммерческом подкупе в отношении Киселева и Вотяковой.

27 марта Киселева пригласили на очередной допрос к следователю и по его итогам задержали, на следующий день предъявили обвинение в афере с зарплатой лжесварщика с ущербом в 1 млн рублей в 2020—2023 годах, присвоении служебного ноутбука MSI Bravo и сумки к нему — всего на 67,5 тысячи с марта по декабрь 2023 года, а также неоднократному получению коммерческих «взяток» в 2021—2023 годах на общую сумму 600 тысяч рублей.

Статус потерпевшего в части зарплаты и ноутбука получила судоходная компания и ее представитель — новый директор СК «Татфлот» Дамир Исмагилов. Всего на предприятии трудятся порядка 550 человек (данные «СПАРК-Интерфакс»). В 2022-м предприятие отчиталось о получении доходов в 1 млрд 82 млн рублей и чистой прибыли в 24,5 млн рублей — после вычета всех расходов.

Учредителями головной компании АО «Татфлот» числятся Минземимущество Татарстана (с долей 25%) и компания «Итиль-транс» (75%), бенефициаром которой называют бизнесмена Револя Исмагилова.

Остановимся на эпизодах подкупа поподробнее.

Версия СК: глава Камской лесосплавной компании платил за «ускорение» ремонта

Силовики полагают, что в сговоре с мадам Вотяковой и иными неустановленными лицами Киселев получал незаконные вознаграждения за действия в интересах ООО «Камская лесосплавная компания». По данным источников «Реального времени», в первичном обвинении чистопольца Киселева отражены четыре перевода денежных средств от гендиректора и совладельца пермской ООО «КЛК» Дмитрия Урицкого на суммы от 100 до 200 тысяч рублей.

В СК считают — деньги эти перечислялась за ускорение работ чистопольского подразделения СК «Татфлот» по ремонту барж и плавучего крана «КЛК».

29 марта материалы дела вместе с ходатайством об аресте бывшего и. о. главы Чистопольской базы флота поступили в Вахитовский райсуд Казани и в тот же день Киселев был водворен в СИЗО-2. На заседании задержанный вину отрицал. Однако следователь Никита Демидов указывал, что на свободе Киселев может создать помехи расследованию, в частности оказать воздействие на свидетелей, уничтожить пока не найденные вещдоки по делу или скрыться.

Также представитель СК указывал — ущерб по делу до сих пор не возмещен.

«Я ничего не нарушал»

Из чистопольского подразделения Владимир Киселев уволился еще в конце 2023-го — до возбуждения дела. Свое новое место работы сегодня в Верховном суде республики он не называл. Он вообще был краток:

— Уважаемый судья! Я ничего не нарушал. На все допросы приезжал сам, никаких нарушений я не производил...

Адвокат Рустем Сафин начал выступление в защиту своего клиента с самых тяжких эпизодов дела. «Суд первой инстанции не проверил причастность Киселева к совершению коммерческого подкупа. Согласно материалов ходатайства, к коммерческому подкупу он непричастен».

По данным защиты, в деле фигурирует совершенно четкая информация — деньги перечислялись на банковскую карту, которой пользовалась вторая фигурантка дела Вотякова. Причем таким образом она получала не «взятку», а оплату неких дополнительных работ за рамками тех, что оказывала Чистопольская база. Производство же этих работ на площадях и оборудовании подразделения СК «Татфлот», по мнению защиты, заслуживает иной квалификации.

— А по эпизоду с работником Большовым материалами ходатайства следователя установлено — вместо Большова по его пропуску выходил другой человек и выполнял трудовые обязанности. Таким образом, ущерб в миллион рублей — необоснованный, — сообщил суду адвокат Сафин.

По данным защитника, именно Вотякова занималась устройством своего знакомого на позицию сварщика, и она же имела доступ к его банковской карте, с которой рассчитывалась с тем, кто работал в цехе вместо Большова. По логике вещей именно этот человек и мог быть признан потерпевшим.

Еще занятнее эпизод присвоения ноутбука. По данным защитника, при желании силовики смогли бы найти свидетелей, которым хорошо известно, что на самом деле случилось со служебным гаджетом. Сам Киселев на допросе рассказывал — переходил с баржи на баржу и случайно уронил портфель, а с ним — и ноутбук, и свой личный мобильник. А при увольнении с предприятия принес свой, и эту технику приняли взамен утраченной, однако оценку проводить не стали.

Представитель прокуратуры Татарстана Гузял Хабибуллина указывала — с жалобой на арест не согласна, решение суда является законным и обоснованным. Верховный суд РТ оставил бывшего чистопольского и. о. директора в СИЗО. Ранее в Кировском райсуде продлили срок домашнего ареста второй фигурантке дела.