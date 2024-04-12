В Казани приступили к завершающему ремонту трубопроводов

Фото: Максим Платонов

В Казани начался монтаж полимерного рукава протяженностью 128 метров на третьем участке третьего северного коллектора по улице Фатыха Амирхана. Работы ведутся от перекрестка с улицей Четаева вдоль КНИТУ имени Туполева — КАИ.

Перед началом работ трубопровод был очищен от грунта и ила (извлечено 1,2 тысячи тонн загрязнений), промыт. После монтажа рукава его прогреют для полимеризации и затвердевания. Для этого в коллекторе проложат шланги, по которым в течение двух дней будут подавать горячую воду. Затем трубопровод охладят, что также займет около двух дней. Об этом рассказал директор МУП «Водоканал» Андрей Егоров.

Завершить работы на данном участке и благоустроить территорию планируется в июле этого года. В результате Казань получит усиленную конструкцию трубопровода, которая сможет выдерживать нагрузку грунта, грунтовых вод и дорожного движения над коллектором. Срок службы обновленного коллектора составит не менее 50 лет.

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Анастасия Фартыгина