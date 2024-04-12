Блогера и бизнесмена Дмитрия Портнягина этапируют в Москву на допрос по уголовному делу

По информации источника RT в правоохранительных органах, бизнесмена и блогера Дмитрия Портнягина доставят в Москву для допроса в связи с уголовным делом, возбужденным по статье 198 УК РФ «Уклонение физического лица от уплаты налогов, сборов».

Ранее Дмитрий Портнягин сообщал, что находится в зоне специальной военной операции с гуманитарной миссией. После появления информации об обысках он не комментировал ситуацию.

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Олег Исаков