Выручка «Татнефти» по РСБУ в 2023 году выросла на 2,63%

Фото: предоставлено realnoevremya.ru пресс-службой ПАО «Татнефть»

Выручка ПАО «Татнефть» по РСБУ по итогам 2023 года выросла на 2,63% и составила 1,313 трлн рублей. Чистая прибыль при этом сократилась на 1,6%: с 241,9 до 238,1 млрд, следует из отчетности организации.

Себестоимость продаж по итогам 2023 года составила 915,6 млрд. Для сравнения, в 2022-м она равнялась 838,9 млрд. Из-за этого валовая прибыль «Татнефти» в прошлом году составила 397,96 млрд (против 440,99 млрд в 2022-м).

В 7 раз выросли доходы от участия в других организациях: если по итогам 2022 года баланс этого счета составлял 4 млрд, то в 2023 году он вырос до 28,27 млрд. Напомним, в марте 2023 года «Татнефть» стала владельцем 100% шинного завода Nokian Tyres во Всеволожске Ленинградской области. Прочие доходы компании выросли на 64,4%, до 81,8 млрд рублей.

При этом по МСФО чистая прибыль «Татнефти» по итогам 2023 года прибавила 1,2% и составила 287,92 млрд. Следовательно, компания может выделить на дивиденды по итогам года 143,96 млрд рублей. Компания уже выплатила дивиденды в размере 27,54 и 35,17 рубля на акцию по итогам первого полугодия и третьего квартала 2023 года соответственно. С учетом количества акций, на одну ценную бумагу должно приходиться не менее 61,89 рубля дивидендов, что ниже уже выплаченного дохода.

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Артем Гафаров