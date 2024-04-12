Дэвид Финчер экранизирует роман Патриции Хайсмит «Незнакомцы в поезде»

Фото: Екатерина Петрова

Портал World of Reel сообщил, что следующим фильмом американского режиссера Дэвида Финчера станет ремейк «Незнакомцев в поезде» Альфреда Хичкока. А фильм Хичкока 1951 года, в свою очередь, это экранизация одноименного романа Патриции Хайсмит.

В версии Финчера фильм будет называться просто «Незнакомцы». К слову, работа над ним началась еще в 2015 году, а на главную роль рассматривали Бена Аффлека. Только действие должно было происходить не в поезде, а в самолете.

Роман Патриции Хайсмит «Незнакомцы в поезде» — это история о двух мужчинах, которые стали случайными попутчиками в поезде. Разговорившись, они придумали план убийства. Только один воспринял это как безобидную шутку, а другой — как план к действию.

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Екатерина Петрова