Татарстанские школьники стали лучшими в знании китайского языка

С 7 по 11 апреля в Московском государственном лингвистическом университете прошел заключительный этап Всероссийской олимпиады школьников по итальянскому и китайскому языкам.

Команда из Татарстана показала лучшие результаты по китайскому языку. Победителем заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников в этом году стал ученик 11 класса лицея-интерната №2 Казани Гамиль Давлетбаев. Призером стала ученица 11 класса средней общеобразовательной школы №5 города Азнакаево Сабрина Маликова.

Оба участника были призерами заключительного этапа прошлого года. предоставлено пресс-службой Минобра РТ

Олимпиада включала письменный и устный туры. В письменном туре участники выполняли задания на знание лексики, грамматики и лингвострановедения. По китайскому языку участники также писали изложение на русском языке и выполняли творческое задание по китайскому.

В устном туре олимпиады по итальянскому языку проверялось умение участников выражать свои мысли на различные темы. На олимпиаде по китайскому языку оценивалось умение работать в команде.



Напомним, что ученик 10 класса лицея-интерната №2 г. Казани Гимран Абдуллин второй год подряд стал победителем всероссийской олимпиады по информатике.

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Рената Валеева