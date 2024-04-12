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Минсельхоз Татарстана выделил 130 млн на создание защитных лесных сооружений

15:08, 12.04.2024
Минсельхоз Татарстана выделил 130 млн на создание защитных лесных сооружений
Фото: Динар Фатыхов

Минсельхоз Татарстана выделил 130 млн рублей на создание противоэрозионных лесных сооружений в различных районах республики, узнало «Реальное время». Их них 87,7 млн уйдут на сооружения с террасированием, еще 42,4 млн — без такового. Работы предполагаются на землях сельскохозяйственного назначения Татарстана.

В случае создания насаждений без террасирования работы предполагаются в девяти мунициальных районах Татарстана на склонах оврагов. Подрядчику необходимо будет вспахать землю на участках, посадить саженцы, а затем в течение пяти лет проводить девятикратную культивацию почвы. Через пять лет после подписания приемки оказанных услуг количество посаженных саженцев должно составлять не менее двух тысяч штук на гектар.

Работы предполагаются на следующих участках:

Муниципальный районземлепользователь
ПестречинскийСП «Тат-Ходяшевское»
Рыбно-СлободскийСП «Балыклы-Чукаевское»
ЕлабужскийСП «Яковлевское»
СП «Лекаревское»
СабинскийСП «Большекибячинское»
КайбицкийСП «Большеподберезинское»
СП «Надеждинское»
СП «Ульянковское»
СП «Эбалаковское»
ЗеленодольскийСП «Нижневязовское»
АпастовскийСП «Среднебалтаевское»
НовошешминскийСП «Нижнеошминский»
ТетюшскийСП «Большеатрясский»

Работы по созданию насаждений с террасированием предполагают тот же перечень услуг. Их предполагается провести на территории семи муниципальных районов Татарстана.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОНЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ
АрскийСП «Старочурилинское»
ВысокогорскийСП «Мульминское»
ПестречинскийСП «Ковалинское»
СП «Татарско-Ходяшевсое»
МамадышскийСП «Тавелинский»
ЕлабужскийСП «Старокуклюкское»
СП «Яковлевское»
КукморскийСП «Псякское»
СП «Важашурское»
СабинскийСП «Староикшурминское»
СП «Большекибячинское»

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Артем Гафаров
ПромышленностьАгропром Татарстан

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