Минсельхоз Татарстана выделил 130 млн на создание защитных лесных сооружений

Фото: Динар Фатыхов

Минсельхоз Татарстана выделил 130 млн рублей на создание противоэрозионных лесных сооружений в различных районах республики, узнало «Реальное время». Их них 87,7 млн уйдут на сооружения с террасированием, еще 42,4 млн — без такового. Работы предполагаются на землях сельскохозяйственного назначения Татарстана.

В случае создания насаждений без террасирования работы предполагаются в девяти мунициальных районах Татарстана на склонах оврагов. Подрядчику необходимо будет вспахать землю на участках, посадить саженцы, а затем в течение пяти лет проводить девятикратную культивацию почвы. Через пять лет после подписания приемки оказанных услуг количество посаженных саженцев должно составлять не менее двух тысяч штук на гектар.

Работы предполагаются на следующих участках:

Муниципальный район землепользователь Пестречинский СП «Тат-Ходяшевское» Рыбно-Слободский СП «Балыклы-Чукаевское» Елабужский СП «Яковлевское»

СП «Лекаревское» Сабинский СП «Большекибячинское» Кайбицкий СП «Большеподберезинское»

СП «Надеждинское»

СП «Ульянковское»

СП «Эбалаковское» Зеленодольский СП «Нижневязовское» Апастовский СП «Среднебалтаевское» Новошешминский СП «Нижнеошминский» Тетюшский СП «Большеатрясский»

Работы по созданию насаждений с террасированием предполагают тот же перечень услуг. Их предполагается провести на территории семи муниципальных районов Татарстана.

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАТЕЛЬ Арский СП «Старочурилинское» Высокогорский СП «Мульминское» Пестречинский СП «Ковалинское»

СП «Татарско-Ходяшевсое» Мамадышский СП «Тавелинский» Елабужский СП «Старокуклюкское»

СП «Яковлевское» Кукморский СП «Псякское»

СП «Важашурское» Сабинский СП «Староикшурминское»

СП «Большекибячинское»

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