Цена на золото впервые превысила $2400 за унцию

Фото: Динар Фатыхов

На торгах в пятницу, 12 апреля, цены на золото установили новый рекорд, впервые превысив отметку в $2400 за одну тройскую унцию. Это уже 15-е с начала 2024 года обновление исторического максимума цен на золото, о чем «Реальное время» сообщило здесь.

К 12.00 по московскому времени котировки июньских контрактов на золото на нью-йоркской бирже Comex выросли на 1,7%, достигнув стоимости в $2413,9 за унцию. С начала года цена на драгметалл увеличилась более чем на 14%.

Причиной такого роста стало ожидание снижения процентной ставки Федеральной резервной системы США, высокие геополитические риски и активный спрос со стороны центральных банков, о чем рассказал «Интерфакс».

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Олег Исаков