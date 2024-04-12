В ДТП под Луганском погиб адвокат серийного убийцы Андрея Чикатило

Адвокат по назначению серийного убийцы Андрея Чикатило Марат Хабибулин погиб в автомобильной аварии под Луганском. Об этом сообщила ТАСС бывшая коллега адвоката, главврач Лечебно-реабилитационного научного центра «Феникс» Ольга Бухановская.

По ее словам, в 17:15 по московскому времени следователь, выехавший на место ДТП, сообщил, что Марат Хабибулин скончался. Причины гибели пока неизвестны, родственники адвоката завтра утром отправятся на место происшествия.

Ольга Бухановская уточнила, что авария произошла, когда Марат Хабибулин возвращался из Луганской Народной Республики в Ростов-на-Дону. Она также рассказала, что Лечебно-реабилитационный научный центр «Феникс» совместно с адвокатской палатой Ростовской области помогут организовать похороны.

Марат Хабибулин представлял интересы Андрея Чикатило в суде. Серийный убийца в 1978—1990 годах совершил более 50 убийств в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае и Узбекистане. В феврале 1994 года Чикатило был расстрелян в новочеркасской тюрьме.

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Олег Исаков