Исполком Казани ввел новые правила для торговцев и аниматоров на улице Баумана в Казани

Фото: Максим Платонов

Исполнительный комитет Казани ввел новые правила деятельности уличных торговцев и аниматоров на одной из главных туристических улиц города — улице Баумана. Теперь все уличные торговцы, включая аниматоров в костюмах и фотографов с животными, должны участвовать в электронном аукционе, чтобы получить право на торговлю и предоставление услуг.

Согласно опубликованному документу, торговля и услуги будут разрешены исключительно по адресу ул. Баумана, 70а, и только на площади в 100 кв. метров. Отныне торговля будет осуществляться из лотков, тентовых палаток, зонтиков, корзин, переносных прилавков и ручных тележек.

В список услуг, разрешенных на указанной территории, входят: фотографирование, плетение африканских косичек, катание на животных, а также услуги кулинаров и ремесленников.

Таким образом, администрация Казани стремится регулировать деятельность уличных торговцев и аниматоров, обеспечивая порядок и безопасность на улице Баумана. Нарушители, занимающиеся деятельностью без соответствующей лицензии, будут привлечены к административной ответственности.

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Рената Валеева