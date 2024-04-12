Содержание зеленых насаждений в Казанском кремле обойдется в 20,4 млн рублей

Фото: Максим Платонов

Как стало известно «Реальному времени», содержание зеленых насаждений и откосов в Казанском кремле и на прилегающей территории обойдется в 20,38 млн рублей. Техническое задание для будущего подрядчика включает перечень из 56 видов работ, срок выполнения которых — с момента заключения контракта до 31 октября 2024 года.

Подрядчику будет необходимо девять раз за сезон выкашивать траву на площади в 65 тысяч «квадратов» и убирать скошенные растения, подготовить почву под посадку растений и высадить цветы. Площадь только одних клумб составляет 1,2 тысячи квадратных метров. На них предполагается разместить:

сальвии на площади 72,5 «квадрата» — 16 шт. на 1 квадратный метр;

петунии кустовые на площади 276,5 «квадрата» « 100 шт. на 1 квадратный метр:

бархатцы, цинерарию, колеус на площади 876 «квадратов» — 60 шт. на 1 квадратный метр.

Посадка цветов предполагается и в других местах. Кроме этого, подрядчик должен будет заниматься прополкой цветников, рыхлением лунок деревьев и кустарников, вырезкой сухих веток деревьев и кустов.

К окончанию сезона расписан целый перечень работ по подготовке к зиме: уборка однолетних растений и опавшей листы, обрезка и укрытие 1 400 кусов роз и ряд других работ. Предполагается также замена нескольких кустарников и деревьев.

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Артем Гафаров