На стройке нового здания театра Камала в Казани обнаружили человеческие кости
В Казани на стройплощадке нового здания Татарского государственного академического театра имени Галиаскара Камала рабочие обнаружили человеческие кости, сообщили источники «Реального времени».
Сейчас находкой занимаются эксперты, которые должны определить, есть ли основания считать, что смерть людей, которым принадлежат кости, носила криминальный характер. Если это подтвердится, материалы будут направлены в Следственный комитет для возбуждения уголовного дела.
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