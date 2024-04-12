В Зеленодольском районе назначили нового заместителя руководителя исполкома

Фото: Предоставлено пресс-службой Зеленодольского района

На должность заместителя руководителя исполнительного комитета Зеленодольского района назначен Евгений Краснобаев.

— Ранее он 21 год служил в силовых ведомствах, а с 2021 года занимал должность начальника отдела полиции «Васильево», — сообщила пресс-служба мэрии города.

Напомним, что прошлый заместитель руководителя исполкома Зеленодольского района Республики Татарстан Низамов Дамир погиб в ДТП. Вместе с ним в аварии погиб заместитель начальника отдела потребительского рынка ЗМР Виталий Агачев — авария произошла на 115-м километре трассы Йошкар-Ола — Зеленодольск — Казань.

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Олег Исаков