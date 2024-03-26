Итоги дня: новый военком Татарстана, Казань в десятке крупнейших рынков рекламы, досрочный ЕГЭ
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку самых важных и интересных новостей за вторник, 26 марта:
- Экс-глава Лениногорского отдела СК Сергей Иванов оспаривает посадку на 12 лет. Его осудили по делу о получении взятки в 7 млн рублей при посредничестве адвоката. Как выяснило «Реальное время», приговор оспаривают и защита, и прокурор.
- «Аммоний-2» стоимостью 1,5 млрд евро вынесли на утверждение Минниханова. Проект предусматривает выпуск 1,2 млн тонн в год аммиака и 1,75 млн тонн карбамида. Общее количество создаваемых рабочих мест — свыше 500 eдиниц, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития Татарстана.
- По данным официальной статистики Центробанка, годовая инфляция в Республике Татарстан в феврале 2024 года составила 7,42%. Это на 0,08 процентного пункта больше, чем в январе 2024-го, и на 1,05% больше, чем в октябре 2023 года.
- Свыше 8 тысяч школьников из Казани смогут провести каникулы в пришкольных лагерях, которые откроются в 160 образовательных учреждениях города. Главной темой лагерных смен станет «Семья и Родина — едины».
- Более 17 тысяч детей и подростков из Татарстана отдохнут в оздоровительных лагерях. Среди отдыхающих будет 829 детей, чьи родители были мобилизованы.
- В Татарстане 26 марта стартовал досрочный этап сдачи единого государственного экзамена по русскому языку. Это обязательный экзамен для получения аттестата о среднем общем образовании. Минимальный порог составляет 24 балла.
- До 2027 года в Татарстане планируют вложить почти 3 млрд рублей в пожарную безопасность. Через три года в республике должны появиться 56 новых подразделений пожарно-спасательных сил — в первую очередь в тех населенных пунктах, где расположены те же дома престарелых, приюты и иные учреждения, в которых люди находятся круглосуточно.
- Рустаму Минниханову представили назначенного военного комиссара Республики Татарстан Юрия Беляева. Нового военкома представил исполняющий обязанности командующего войсками Центрального военного округа Дмитрий Глушенко.
- Татарстан вошел в четверку лидеров по налоговым и неналоговым доходам. На 1 марта 2024 года поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составило 69,2 млрд рублей. Из них в бюджет республики поступило 58,6 млрд рублей, а в местные бюджеты — 10,6 млрд.
- Кабмин Татарстана подписал постановление, утверждающее создание индустриального парка «Тура 2.0» в Зеленодольском районе республики. Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе администрации Зеленодольского муниципального района, данное постановление нужно для последующей аккредитации индустриального парка в Минэкономразвития России.
- По сравнению с февралем прошлого года цены на продовольственные товары в республике выросли в среднем на 8,23%, сообщает Татарстанстат. Для сравнения: в январе этот показатель составил 8,52%.
- Наблюдательный совет Московской биржи на заседании 25 марта установил дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года, — 13 мая.
- В Нурлатском районе Республики Татарстан появится Совет ветеранов спорта. Это сделано с целью пропаганды здорового образа жизни, совершенствования и развития спортивного движения среди лиц среднего, старшего и пожилого возрастов.
- Десять инвестпроектов на общую сумму 230 млрд рублей одобрены сегодня на заседании Инвестиционного совета Татарстана под руководством Рустама Минниханова.
- Депутат Госдумы Яна Лантратова выступила с инициативой создать единую образовательную платформу для стран — участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС)
- Суд Татарстана вернул в прокуратуру дело экс-главы Тукаевского исполкома. Защитник не исключает, что и это решение апелляционной инстанции будет оспорено. Напомним, на скамью подсудимых Авзалова отправили осенью 2021-го по обвинению в злоупотреблении полномочиями в «Россельхозбанке» и должностными полномочиями в исполкоме района.
- Верховный суд Татарстана не дал «раскулачить» на 25 миллионов бывшего начальника отдела полиции «Зареченский» Тараса Дорошкевича и членов его семьи. В апелляции тройка судей отклонила все доводы представления прокурора Татарстана Альберта Суяргулова и поддержала позицию ответчиков — расходы семьи казанского полковника не превышали доходов.
- Россия и Беларусь планируют объединить системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с 1 октября 2024 года. Это позволит упростить процедуру оформления страховки и сделает ее более доступной для автовладельцев обеих стран.
- Рабочая группа экспертов Ассоциации коммуникационных агентств России представила отчет о развитии рекламного рынка за 2023 год. Казань заняла 6-е место среди крупнейших региональных рынков рекламы в стране.
- Кабинет министров Татарстана принял постановление о создании государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканская спортивная школа по гольфу». Цель проекта — развитие этого вида спорта в республике.
- В этом году в Альметьевске в качестве нового функционального благоустроенного пространства заработает городское водохранилище. Эта территория отличается своим биоразнообразием и краснокнижными растениями.
- Татарстан вошел в четверку регионов-лидеров по количеству вакансий для специалистов в сфере информационных технологий.
- Казанский «Водоканал» отремонтирует коллектор на улице Тулпар за 7,5 млн рублей.
- Специалисты МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в выставочном центре «Крокуса». Они полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов.
- В серии игр за 7-е место в рамках чемпионата России по водному поло команда «КОС-Синтез-УОР» встретится со сборной Республики Беларусь. Первый матч состоится 29 марта в Казани, ответный — через неделю в Минске.
- Для участников XII республиканского Ифтара между Казанью и аэропортом запустят дополнительные поезда.
- Экономист Вячеслав Чеглов предсказывает рост цен на куриные яйца на 10%. По мнению доктора экономических наук и профессора базовой кафедры торговой политики РЭУ им. Г.В. Плеханова, этот показатель будет соответствовать уровню инфляции.
Ключевые события 762-го дня специальной военной операции на Украине:
- На Купянском направлении активными действиями подразделений «Западной» группировки войск нанесено огневое поражение подразделениям противника и улучшено положение по переднему краю. Потери ВСУ составили до 20 военнослужащих и два автомобиля.
- На Авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли поражение подразделениям противника и улучшили положение по переднему краю.
- В течение суток Вооруженными силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности морского и наземного базирования и беспилотными летательными аппаратами по центрам принятия решения, объектам СБУ, предприятиям военно-промышленного комплекса.
- На Донецком направлении подразделения «Южной» группировки войск заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 54-й, 93-й механизированных и 81-й аэромобильной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской Народной Республики, Клещеевка и Верхнекаменское Донецкой Народной Республики.
- Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены живая сила и военная техника ВСУ в 114 районах.
- На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» нанесли огневое поражение и отразили две контратаки штурмовых групп 72-й механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Старомайорское Донецкой Народной Республики.
- Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбиты две переоборудованные для поражения наземных целей зенитные управляемые ракеты С-200 и 15 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и Vampire.
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Анастасия ФартыгинаОбщество Татарстан
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