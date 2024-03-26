В «Крокус Сити Холле» завершились аварийно-спасательные работы

Специалисты МЧС России завершили аварийно-спасательные работы в выставочном центре «Крокус Экспо». Они полностью ликвидировали последствия пожара и закончили разбор завалов. Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники.

Спасатели разобрали и вывезли более 900 кубометров обрушившихся конструкций. Обследование проводилось с помощью специализированных робототехнических комплексов, а также кинологическими расчетами отряда «Центроспас» и центра «Лидер». Прежде чем к работе смогла приступить тяжелая техника, спасатели вручную резали и разбирали конструкции.

Всего к работам привлекли более 1 000 специалистов и свыше 300 единиц техники. Ранее 32 пострадавших после теракта в «Крокус Сити Холле» были выписаны из стационаров. 110 человек продолжают лечение в медицинских организациях Московской области, Москвы и федеральных центров.

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Разиль Самигуллин