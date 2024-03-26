Спасибо бабушке: суд Татарстана посчитал миллионы и «спонсоров» экс-начальника отдела полиции Казани

Как отставной полковник Дорошкевич выиграл иск у прокуроров Нафикова и Суяргулова

Фото: Плотникова Ирина

Верховный суд Татарстана не дал «раскулачить» на 25 миллионов бывшего начальника отдела полиции «Зареченский» Тараса Дорошкевича и членов его семьи. В апелляции тройка судей отклонила все доводы представления прокурора РТ Альберта Суяргулова и поддержала позицию ответчиков — расходы семьи казанского полковника не превышали доходов. Как выяснило «Реальное время», одним из доводов в пользу такого решения стали не обжалованные силовиками расписки почти на 9 млн рублей. При этом прокуратура засветила информацию о покупке Дорошкевичами иномарки у дамы, против которой в «Зареченском» отказывались возбуждать уголовные дела.

Вывод райсуда: «Расходы не превысили доходы»



На заседание Верховного суда Татарстана бывший полицейский начальник Тарас Дорошкевич пришел раньше адвоката и прокурора. Комментировать свою победу в районном суде отказался, на заседании был сдержан. Сказал лишь: «С иском прокуратуры в корне не согласен. Решение Приволжского суда поддерживаю».

В перерыве обнаружилась пропажа паспорта Тамары Чулюкиной, которая представляет по этому делу интересы всей семьи полковника. Документ исчез прямо со стола секретаря судебного заседания. В связи с этим было высказано предположение, что его мог по ошибке взять другой участник процесса. Представитель МВД РТ заглянул в свой портфель и обнаружил — действительно, забрал чужое. Экс-полицейский Дорошкевич тут же квалифицировал произошедшее фразой — «327-я», намекая на состав преступления за незаконное приобретение чужого удостоверения личности...

При рассмотрении этого дела в районном суде позиция бывшего работодателя главного ответчика не озвучивалась, поскольку от МВД на заседание никто не пришел. Однако в Верховном суде представитель министерства Ильдар Галяутдинов дал понять — иск о «раскулачивании» офицерской семьи руководство МВД полностью поддерживает и не верит объяснениям бывшего коллеги.

Прокурор РТ просил забрать дом с участком и автомобили BMW X5 и BMW X6 в доход государства, а также взыскать с Дорошкевичей 6,5 млн рублей. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Напомним, процесс по иску «Прокурор РТ против семьи полковника» стартовал в феврале 2023-го. Илдус Нафиков (ныне глава надзорного ведомства в Марий Эл) обвинил Дорошкевича в приобретении членами его семьи имущества на 25,6 млн рублей на «нетрудовые» доходы в 2020—2022 годах. Речь в иске шла о земельном участке в 552 «квадрата» с жилым домом в 234 «квадрата» в Приволжском районе Казани, а также пяти автомобилях. Прокурор РТ просил забрать дом с участком и автомобили BMW X5 и BMW X6 в доход государства, а также взыскать с Дорошкевичей 6,5 млн рублей за три другие, уже проданные машины. В ноябре 2023-го этот иск признал необоснованным Приволжский райсуд Казани, сделав вывод: «Полученные семьей Тараса Дорошкевича доходы за рассматриваемый период не превысили понесенные расходы».

Решение весьма объемное, поэтому остановимся лишь на нескольких моментах. Во-первых, суд согласился с позицией ответчиков и назвал неправомерным подход прокуроров к расчетам — при оценке расходов они суммировали данные по 2022-й год включительно, а при оценке доходов последний год почему-то не учитывали.

Во-вторых, прокуратура настаивала, что раз прежняя владелица выкупала дом с участком в 2018-м за 9 млн рублей, то спустя 2 года продать эту недвижимость всего за 6,5 млн рублей не могла. Представитель надзорного ведомства Лилия Фаттахова прилагала данные независимой оценки об ориентировочной стоимости этого актива на момент сделки — 10 млн. Но суд посчитал более весомым доказательством сам договор купли-продажи, а также пояснения бывшей хозяйки: «Муж страдал онкологическим заболеванием и с целью оплаты его лечения дом выставили на продажу. Желающих купить за 9 млн не нашлось, поэтому продали за 6,5 млн, поскольку деньги требовались срочно».

Подарок от бабушки и займ 5 миллионов в отделе полиции

В-третьих, районный суд принял во внимание новые данные со стороны ответчиков, не указанные ранее ни в декларациях полковника, ни в его объяснениях при проведении проверки по контролю за доходами-расходами. Лишь в ходе процесса по иску ответчики представили дарственную на 3,7 млн рублей от пенсионерки Шумаковой, бабушки жены Тараса Дорошкевича. «Данный договор в судебном порядке не оспорен, недействительным не признан, у суда нет правовых оснований не учитывать его», — говорится в решении первой инстанции.

Такая же оценка — «документ не оспорен, безденежным не признан» — дана всплывшему в суде договору беспроцентного займа сроком на 3 года. Если верить написанному в нем — в феврале 2022-го казанский бизнесмен Шагеев одолжил безработному студенту энергетического колледжа Глебу Дорошкевичу целое состояние — 5 миллионов рублей! А заключалась эта сделка якобы в здании отдела полиции «Зареченский», которым на тот момент руководил папа того студента.

Ссылку на данные ФСБ, что в день заключения договора займа бизнесмен Шагеев отдел полиции не посещал, районный суд отверг. realnoevremya.ru

Что Дорошкевич-младший сделал с миллионами? Судом установлено — ни в какой высокодоходный бизнес дармовой займ тот не инвестировал, а вложился в три иномарки — BMW X5, BMW X6 и Daewoo Nexia. В общей сложности заплатил десять с лишним миллионов рублей, при этом за последнюю машину всего 50 тысяч. По версии опрошенного студента, в той сделке он приобретал лишь красивый «полицейский» регистрационный номер «002», после же технической постановки Daewoo на учет авто вернул, а номер оставил за собой.



Доводы прокуратуры со ссылкой на материалы ФСБ, что в день заключения договора займа бизнесмен Шагеев отдел полиции не посещал, а номер его мобильного в данной зоне не фиксировался, районный суд отверг. Указал — согласно Гражданскому кодексу РФ, «время и место заключения договора займа не являются его существенными условиями», тогда как в представленной расписке «отражены все существенные условия займа — факт получения заемщиком денег и его обязательство по возврату».

Студент и бизнесмен в суде подтвердили факт сделки. Как долго они были знакомы и в каких отношениях Шагеев был с Дорошкевичем-старшим — суд не указывает. Зато отмечает — доводы прокуратуры, что указанной суммы у Шагеева не было — не принимаются, ведь «законодательство не возлагает на заимодавца обязанность доказывать» свою состоятельность.

Еще одна расписка была представлена в дополнение к договору купли-продажи квартиры ответчиков за 3,6 млн рублей — в суде адвокат Тамара Чулюкина настаивала, что кроме этой суммы ее клиенты получили еще 1,9 млн рублей «за неотделимые улучшения квартиры». И подкрепляла общую сумму дохода от сделки в 5,5 млн рублей подлинником соглашения о задатке, в котором указывалась именно эта сумма.

Приволжский суд поверил не всему, что говорили ответчики. На снимке — Дорошкевич и его адвокат. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

Еще полмиллиона с лишним офицерская семья получила по решению суда — в качестве компенсации от залива квартиры. Сложив все эти поступления с официальными доходами полковника и его жены, председательствующая по делу судья Виктория Чибисова посчитала нужным отказать в исковых требованиях прокурора Татарстана.

При этом Приволжский суд поверил не всему, что говорили ответчики. Он «отнесся критически» к ссылкам о получении доходов от сдачи в аренду квартиры и о дарении еще 930 тысяч рублей тетей, указав, что письменных доказательств по этим суммам Дорошкевичи не представили, а свидетели могут быть заинтересованы в исходе дела...

Что связывает экс-начальника ОП с обвиняемой в аферах?

Надзорное ведомство с выводами райсуда не согласилось. Новый прокурор Татарстана Альберт Суяргулов поддержал позицию предшественника и лично обжаловал отказное решение.

На заседании Верховного суда РТ позицию шефов поддержала прокурор отдела по надзору за исполнением антикоррупционного законодательства Лилия Фаттахова:

— С решением категорически не согласны. Дорошкевичем при рассмотрении гражданского дела и проведении процедуры контроля давались противоречивые объяснения относительно источников приобретения. Расхождения в его показаниях являются значительными. А районным судом необоснованно исключены данные об исполнении текущих обязательств. Хотя материалы подтверждают — накоплений быть не могло, все уходило на текущие расходы семьи.

В МВД начальника ОП «Зареченский» наказали замечанием — за сделку семьи с дамой, чьи действия проверяли подчиненные Дорошкевича. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

По данным прокуратуры, Дорошкевич-старший ежемесячно отдавал своей знакомой Ивановой 50 тысяч рублей по ранее заключенной сделке. Тогда как сам получал 65 тысяч рублей, и еще 10 тысяч в бюджет семьи вносила жена. «В пользовании супругов оставалось не более 25 тысяч рублей в месяц, в результате чего и образовалась задолженность по ипотеке в 1 млн рублей, о чем свидетельствуют удержания по исполнительному листу», — сообщила прокурор и удивилась, почему при таких материальных трудностях семья полковника не стала обращаться к бабушке-миллионерке?



— Вместо этого Дорошкевич обращается к Ивановой — женщине, в отношении которой в отделе полиции «Зареченский» имеются материалы проверки и занимает у нее 1 млн рублей, — поделилась Фаттахова, полагая, что столь солидных сбережений у бабушки просто не было, иначе та одарила бы семью внучки раньше.

Упомянутая выше Альбина Иванова также выступила продавцом одной из иномарок, которую приобрела жена главного ответчика. Причем, сделка заключалась в тот момент, когда на рассмотрении отдела полиции «Зареченский» находилось заявление с требованием возбудить против Ивановой уголовное дело. По данным источников «Реального времени», жалобы на незаконные действия этой дамы в полиции поступали неоднократно, но подчиненные Дорошкевича оснований для привлечения Ивановой к ответственности не усматривали.

Один из источников «Реального времени» уверяет — всего в ОП «Зареченский» было вынесено с десяток отказных постановлений по данной бизнес-леди. А когда прокуратура взялась за доходы начальника ОП — материалы передали в СК. В результате уголовное дело Альбины Ивановой по обвинению в аферах на 20 млн рублей дошло до суда.

Оспорят ли прокуроры решения двух судов в кассации — покажет время. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

Что касается самого Дорошкевича, то и к нему в ходе следствия приходили с обыском, но доказательств возможной причастности к незаконным действиям Ивановой не нашли. Зато кадровики МВД усмотрели в истории с покупкой авто состав должностного проступка и наказали полковника замечанием — за то, что не сообщил о возникшем конфликте интересов.



— У суда была возможность сделать вывод о мнимости сделок. И вывод, что истец не указывал о признании сделок недействительными, противоречит судебной практике, — настаивала представитель прокуратуры. — Бизнесмен Шагеев не является филантропом. Для чего он передает студенту эту сумму в отделе полиции? Суд не дал оценки доводам о том, что в указанный день Шагеев, согласно книге посетителей ОП «Зареченский», отдел не посещал. При этом управлением ФСБ по РТ установлено, что номер, которым пользовался Шагеев, в районе отдела полиции в тот день не фиксировался...

Также Лилия Фаттахова отметила, что, плюсуя в доходы за 2022-й год средства от реализации трех иномарок, купленных в том же году, «суд легализовал доход от продажи данных автомобилей».

В свою очередь адвокат Тамара Чулюкина в интересах ответчиков настаивала — доводы истца несостоятельны, решение райсуда законно. В частности, дала понять — доказательств какой-либо фальсификации документов нет: «Расписка по займу от Шагеева подвергалась экспертному исследованию, и время составления расписки экспертом не определено. То есть доводы истца не подтвердились».

Верховный суд РТ не нашел оснований для «раскулачивания» отставника полиции. Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

Также адвокат высказала упрек по поводу применения «двойной меры ответственности»: «Истец просит передать в доход государства и имущество, и средства за проданные авто, которые не остались в распоряжении ответчика, а пошли на приобретение другого имущества».



Представитель МВД по РТ Ильдар Галяутдинов попросил суд обратить внимание, что ряд новых приобретений совершались раньше продажи имевшихся активов. А еще — оценить состоятельность «спонсора» Шагеева, который за 6 лет до передачи 5 млн рублей получил доход в 12,5 млн рублей от продажи квартиры, но после этого успел купить два авто, включая «Лексус» — всего на 9,5 млн рублей. При этом его доход в эти годы не превышал 156 тысяч рублей.

«И у него никак не могло быть 5 млн рублей для передачи студенту колледжа, — считает Галяутдинов. — Также вызывает большое сомнение передача бабушкой и дедушкой 3,7 млн, с учетом их пенсии в 15—17 тысяч. Требования прокуратуры поддерживаю».

Апелляционная коллегия Верховного суда РТ отклонила доводы двух силовых ведомств. Таким образом вступило в силу решение об отказе в «раскулачивании» семьи отставника полиции. Оспорят ли прокуроры его в кассации — покажет время.