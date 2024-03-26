Суд Татарстана вернул в прокуратуру дело экс-главы Тукаевского исполкома

Фото: Плотникова Ирина

Новый поворот в уголовном деле бывшего главы исполкома Тукаевского района Ленара Авзалова — сегодня Верховный суд РТ согласился с райсудом в части приговора по первому эпизоду злоупотребления полномочиями, а по второму эпизоду посчитал нужным вернуть дело в прокуратуру Татарстана, сообщил «Реальному времени» адвокат экс-чиновника Мидхат Курманов.



Защитник не исключает, что и это решение апелляционной инстанции будет оспорено.

Напомним, на скамью подсудимых Авзалова отправили осенью 2021-го по обвинению в злоупотреблении полномочиями в «Россельхозбанке» и должностными полномочиями в исполкоме района. На следствии ущерб по делу Авзалова оценили в 4,4 млн рублей. Статус потерпевшего получил «Россельхозбанк», муслюмовским офисом которого обвиняемый руководил в 2015—2017 годах.

Обвинение в злоупотреблении полномочиями по первому эпизоду было связано с выводом залогов — овчарника и зерносклада — по кредитным обязательствам старшего брата Авзалова. По версии силовиков, в 2013 году младший брат лично представил в Росреестр заявления о снятии обременений с этих объектов, в итоге имущество было продано третьим лицам, а обязательства по кредиту остались невыполненными. Однако заявил об этом банк лишь в 2020-м.

Статус потерпевших по второму эпизоду в деле получили 17 сельсоветов района, которым, по версии обвинения, в 2018-м навязали договоры с ООО «Тукай Тепло-Газ» по оплате неоказанных услуг по обрезке и побелке деревьев. Причем после возбуждения дела директор ООО Мусанниф Ханов полностью возместил сельсоветам ущерб в 1,6 млн рублей, а в ходе следствия выяснилось — у бюджета района имелась реальная задолженность перед компанией Ханова, которую просто решили закрыть за счет поселений. Авзалову инкриминировали, что он распорядился о проведении такой оплаты из личной заинтересованности, карьеризма и желания скрыть недостатки в работе.

В апреле 2023-го Тукаевский райсуд посчитал оба преступления доказанными, но от наказания по первому освободил за сроком давности, а по второму — приговорил к уголовному штрафу в 60 тысяч рублей. В августе 2023-го Верховный суд РТ согласился с решением по эпизоду с банком и в этой части преследование Авзалова прекратил. Но материалы в части навязывания услуг сельским поселениям направил на пересмотр в Тукаевский райсуд. Это решение было обжаловано в кассации, и в ноябре 2023-го Шестой КСОЮ посчитал нужным вмешаться. В результате сегодня Верховному суду РТ пришлось повторно рассматривать жалобы на прошлогодний приговор районного суда.

Отметим, вину Ленар Авзалов не признавал, и не признает.



