В Нурлатском районе Республики Татарстан появится Совет ветеранов спорта

Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района Республики Татарстан принял решение о создании Совета ветеранов спорта при отделе по делам молодежи и спорту. Это сделано с целью пропаганды здорового образа жизни, совершенствования и развития спортивного движения среди лиц среднего, старшего и пожилого возрастов.

Основные задачи совета:

пропаганда занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп населения;

популяризация движения ветеранов спорта в Нурлатском муниципальном районе;

подготовка предложений для отдела по делам молодежи и спорту исполнительного комитета по организации, координации и контролю за проведением районных спортивных соревнований, в том числе среди ветеранов спорта;

содействие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий;

формирование и развитие банка данных ветеранов спорта Нурлатского района;

коммуникация с организациями ветеранов спорта и их информационное обеспечение;

распространение передового опыта организации ветеранского спорта.

Совет будет состоять из председателя, четырех членов и секретаря. Председатель будет осуществлять общее руководство деятельностью совета, утверждать планы работы и повестку заседаний, вести заседания и подписывать протоколы. Секретарь будет обеспечивать решение организационных вопросов, подготавливать материалы и документы для рассмотрения их на заседаниях, своевременно оповещать членов совета о дате, месте и времени проведения заседания, составлять план работы совета и выполнять поручения председателя по вопросам, входящим в компетенцию совета.

Заседания совета будут проводиться не реже четырех раз в год. Они будут правомочны, если на них будет присутствовать не менее половины членов совета. В случае отсутствия необходимого числа членов заседание будет переноситься.

Решение совета будут оформляться протоколом, который подписывается председателем и секретарем совета. Ранее олимпийский чемпион 2012 года Владимир Алекно встретился с активом республиканского избирательного штаба Владимира Путина в Казани.

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Разиль Самигуллин