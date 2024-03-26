В Нурлатском районе Республики Татарстан появится Совет ветеранов спорта
Исполнительный комитет Нурлатского муниципального района Республики Татарстан принял решение о создании Совета ветеранов спорта при отделе по делам молодежи и спорту. Это сделано с целью пропаганды здорового образа жизни, совершенствования и развития спортивного движения среди лиц среднего, старшего и пожилого возрастов.
Основные задачи совета:
- пропаганда занятий физической культурой и спортом среди различных возрастных групп населения;
- популяризация движения ветеранов спорта в Нурлатском муниципальном районе;
- подготовка предложений для отдела по делам молодежи и спорту исполнительного комитета по организации, координации и контролю за проведением районных спортивных соревнований, в том числе среди ветеранов спорта;
- содействие в организации и проведении физкультурных и спортивных мероприятий;
- формирование и развитие банка данных ветеранов спорта Нурлатского района;
- коммуникация с организациями ветеранов спорта и их информационное обеспечение;
- распространение передового опыта организации ветеранского спорта.
Совет будет состоять из председателя, четырех членов и секретаря. Председатель будет осуществлять общее руководство деятельностью совета, утверждать планы работы и повестку заседаний, вести заседания и подписывать протоколы. Секретарь будет обеспечивать решение организационных вопросов, подготавливать материалы и документы для рассмотрения их на заседаниях, своевременно оповещать членов совета о дате, месте и времени проведения заседания, составлять план работы совета и выполнять поручения председателя по вопросам, входящим в компетенцию совета.
Заседания совета будут проводиться не реже четырех раз в год. Они будут правомочны, если на них будет присутствовать не менее половины членов совета. В случае отсутствия необходимого числа членов заседание будет переноситься.
Решение совета будут оформляться протоколом, который подписывается председателем и секретарем совета. Ранее олимпийский чемпион 2012 года Владимир Алекно встретился с активом республиканского избирательного штаба Владимира Путина в Казани.
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