«С 1 октября 2024 года Россия и Беларусь будут с единым полисом ОСАГО»

Фото: Максим Платонов

Россия и Беларусь планируют объединить системы обязательного страхования автогражданской ответственности (ОСАГО) с 1 октября 2024 года. Это позволит упростить процедуру оформления страховки и сделает ее более доступной для автовладельцев обеих стран.

— С 1 октября 2024 года Россия и Беларусь будут с единым полисом ОСАГО. Обсуждение такой инициативы с Казахстаном уже ведется. Мы не исключаем, что к нам присоединятся другие страны из ЕАЭС и ЕС. Сейчас самое главное — запустить технически совместную работу между двумя государствами, — отметил в разговоре с «Реальным временем» президент Российского союза автостраховщиков Евгений Уфимцев.



В рамках обсуждения было принято решение отказаться от запуска пилотных регионов. Ожидается, что объединение систем ОСАГО будет реализовано сразу в масштабах двух стран.

— На первом этапе штрафы будут только для нарушителей ПДД: камеры будут фиксировать весь проезжающий поток, далее отсеивать тех, кто совершил то или иное правонарушение при управлении автомобилем. Соответственно, сюда буду попадать только те, которые зафиксированы в ходе эксплуатации автомобиля. Человек будет сразу же проверяться по базе РСА на наличие полиса. Если ОСАГО нет, то, помимо обычного штрафа, ему будет выписан штраф за отсутствие полиса, — объяснил Уфимцев.

Ожидается, что нововведение будет положительно воспринято населением, поскольку оно направлено на обеспечение безопасности дорожного движения и наказание только тех водителей, которые нарушают ПДД.

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Рената Валеева