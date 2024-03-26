В Татарстане создадут Республиканскую спортивную школу по гольфу
Кабинет министров Татарстана принял постановление о создании государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканская спортивная школа по гольфу». Цель проекта — развитие этого вида спорта в республике.
Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство спорта Республики Татарстан, которое будет осуществлять функции и полномочия учредителя новой школы. Новое учреждение будет находиться на территории поселка Куземетьево.
В ближайшие два месяца будет разработан устав школы и необходимые организационные мероприятия, далее учредителями будет передан перечень необходимого имущества в Министерство земельных и имущественных отношений.
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