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В Татарстане создадут Республиканскую спортивную школу по гольфу

12:20, 26.03.2024
В Татарстане создадут Республиканскую спортивную школу по гольфу
Фото: Максим Платонов

Кабинет министров Татарстана принял постановление о создании государственного бюджетного учреждения дополнительного образования «Республиканская спортивная школа по гольфу». Цель проекта — развитие этого вида спорта в республике.

Контроль за исполнением постановления возложен на Министерство спорта Республики Татарстан, которое будет осуществлять функции и полномочия учредителя новой школы. Новое учреждение будет находиться на территории поселка Куземетьево.

В ближайшие два месяца будет разработан устав школы и необходимые организационные мероприятия, далее учредителями будет передан перечень необходимого имущества в Министерство земельных и имущественных отношений.

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Рената Валеева
Спорт Татарстан
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