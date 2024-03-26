Спортивный пляж, сохранение биоразнообразия: как в Альметьевске преобразят городское водохранилище

На реализацию второй очереди проекта выделено 203 миллиона рублей

Фото: Предоставлено realnoevremya.ru бюро «Архитектурный десант»

В этом году в Альметьевске в качестве нового функционального благоустроенного пространства заработает городское водохранилище. Эта территория отличается своим биоразнообразием и краснокнижными растениями. Над переосмыслением пространства работает команда бюро «АрхДесант». В рамках благоустройства этой территории планируется создание спортивного пляжа, гриль-зон, экотроп и увеличение биоразнообразия. «Реальное время» публикует эскизы проекта и рассказывает, какие изменения ожидаются на этой территории и сколько будет на это потрачено средств.

На вторую очередь работ на этот год выделено 203 млн рублей

В 2022 году территория Альметьевского водохранилища выиграла во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Она получила грант в 106 млн рублей. В минувшем году прошел этап, связанный с подготовительными работами, а в этом строительном сезоне территория будет наконец благоустроена: на вторую очередь работ на этот год выделено 203 млн рублей.

Раньше на территории водохранилища была болотистая пойма с островами, а основными посетителями долгое время были рыбаки. Водохранилище в том виде, что есть сейчас, появилось в 2001 году. Однако его потенциал до сих пор не используется городом и жителями. И это продиктовано рядом причин.

Водохранилище откроют для жителей, чтобы у них появилось новое функциональное пространство. Фото: предоставлено realnoevremya.ru бюро «Архитектурный десант». Фото: Предоставлено realnoevremya.ru бюро «Архитектурный десант»

Так, одна из них — ограниченная транспортная доступность, она создает эффект отдаленной и недоступной городской окраины. Также сейчас на территории нет понятных точек притяжения, поэтому чаще всего она используется местными только как транзит один раз в год — в день проведения Сабантуя. Кроме того, здесь нет сервиса и в целом базовой инфраструктуры: удобно и безопасно контактировать с водой невозможно.

— Открыть водохранилище для жителей, чтобы у них появилось новое функциональное пространство. И все это с уважением и вниманием к сохранившемуся в черте города биоразнообразию. Такова цель нашей работы с этой территорией. Проект — это не просто возможность сохранить экосистему на прилегающей к водохранилищу местности, это возможность рассказать о богатстве «негородской природы» в Альметьевске в целом, — отмечает руководитель бюро «АрхДесант» Дарья Климова.

На территории произрастают и краснокнижники

Проект опирается на несколько основных принципов. В первую очередь важно сохранить и поддержать существующую экосистему. Вот что говорит агроном-эколог, дендролог, руководитель ООО «Энком» Лилия Ураскузина:

«Обычно в пониженных участках рельефа с избыточным увлажнением находятся низинные луга. Подобный низинный луг сформировался и на побережье Альметьевского водохранилища. Он представлен, например, следующими растениями: аконитом, вейником незамеченным, зверобоем продырявленным и другими. Многие из этих видов используются в медицине, в частности, применяются при лечении сердечно-сосудистых заболеваний. Например, трава зверобоя обладает противомикробными, ранозаживляющими, антигельминтными, желчегонными, спазмолитическими, противовоспалительными, мочегонными и успокаивающими свойствами. А полынь используют при истощении, бессоннице, различных неврозах, простудных заболеваниях, малярии, гриппе и эпилепсии. На территории произрастают и краснокнижники! Так, вейник незамеченный и лапчатка прямостоячая занесены в Красную книгу Республики Татарстан. Оба относятся к сокращающимся видам и нуждаются в сохранении и бережном отношении. На это и нацелен один из принципов проекта».

На территории сохранят существующую экосистему. Фото: предоставлено realnoevremya.ru бюро «Архитектурный десант». Предоставлено realnoevremya.ru бюро «Архитектурный десант»

В рамках проекта предполагается не просто сохранить уже имеющееся биоразнообразие, а увеличить его за счет посадки дополнительных кустарников и деревьев в этом году.

Первая и вторая очереди благоустройства посвящены формированию комфортабельной зоны отдыха у воды

Первая и вторая очереди благоустройства посвящены формированию комфортабельной зоны отдыха у воды. Так, будут открыты три пирса с павильонами. В них могут размещаться прокат катамаранов и прокат инвентаря, кафе, туалеты, а также локеры, где можно будет оставить вещи. Для комфортного перемещения проложены вело- и пешеходные дорожки. По соседству с одним из павильонов появится детская площадка.

На территории появится спортивный пляж, а также гриль-зона, будет проложена экологическая тропа. Фото: предоставлено realnoevremya.ru бюро «Архитектурный десант». Предоставлено realnoevremya.ru бюро «Архитектурный десант»

— Для спортсменов появится инфраструктура в одном из павильонов (например, локеры для хранения вещей). На следующих этапах проекта появится спортивный пляж, а также гриль-зона, будет проложена экологическая тропа с элементами экопросвещения, — отметила заместитель руководителя бюро «АрхДесант» Анастасия Мутагирова.



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