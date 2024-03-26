Кабмин Татарстана утвердил создание индустриального парка «Тура 2.0»

Кабмин Татарстана подписал постановление, утверждающее создание индустриального парка «Тура 2.0» в Зеленодольском районе республики, выяснило «Реальное время». Управляющей компанией промышленного парка назначено ООО «Управляющая компания «Альянс». Она также является УК индустриального парка «Зеленодольск» и Свияжского мультимодального логистического центра.

— Принять предложения Министерства экономики Республики Татарстан, общества с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Альянс» о создании на территории Зеленодольского муниципального района Республики Татарстан индустриального (промышленного) парка «Тура 2.0», — следует из постановления Кабмина.





В конце прошлой недели стало известно, что на территории «Туры 2.0» построят многофункциональный индустриально-логистический парк «Дружба». В него войдут логопарк, зоны «Лайт индастриал» и малых предприятий.

Как рассказали «Реальному времени» в пресс-службе администрации Зеленодольского муниципального района, данное постановление нужно для последующей аккредитации индустриального парка в Минэкономразвития России.

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Рената Валеева