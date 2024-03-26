Экс-глава Лениногорского отдела СК оспаривает посадку на 12 лет

Фото: Плотникова Ирина

Сегодня Верховный суд Татарстана начнет рассмотрение жалоб на приговор по делу о взятках на 7 млн рублей. Виновным в незаконном требовании и получении части этих сумм при посредничестве адвоката признан бывший руководитель отдела СК в Лениногорске Сергей Иванов. Как выяснило «Реальное время», приговор оспаривают и защита, и прокурор.



В октябре 2023-го Нижнекамский горсуд признал вину обоих подсудимых доказанной. И наказал отрицавшего вину Иванова 12 годами колонии строгого режима со штрафом 10 млн рублей и лишением звания подполковника юстиции. Бывший казанский адвокат Сергей Новиков, полностью признавший посредничество в коррупционных сделках, получил 6 лет колонии строгого режима с последующим запретом на работу в адвокатуре в течение 4 лет.

Иванов с адвокатом при избрании меры пресечения (архив). Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

Иванов и его защитник настаивают на оправдании по первому эпизоду дела и переквалификации второго на злоупотребление полномочиями. Новиков и его адвокат — на прекращении преследования, а сторона обвинения предлагает уточнить в итоговом решении реквизиты для выплаты штрафа.

Напомним, во главе Лениногорского межрайонного следственного отдела СК Алексей Иванов отработал 7 лет. До того, как в феврале 2021-го был задержан в Нижнекамске у «Макдоналдса» после получения от казанского адвоката части взятки в 1,5 млн рублей за обещание смягчить участь обвиняемого инспектора ГИСУ по делу о провальном капремонте в детской поликлинике Лениногорска.

Вкратце о фабуле обвинения:

Эпизод 1. «Переквалификация за 4 миллиона»

В июне 2020-го директора МПП «Мастер-Строй» Хамита Хасанова заподозрили в хищении бюджетных средств на ремонт детской поликлиники Лениногорска. Перед направлением дела в суд обвинение в мошенничестве переквалифицировали на злоупотребление полномочиями. Из суда Хамит Хасанов вышел несудимым — дело прекратили, обязав уплатить штраф в 200 тысяч рублей.

Интересы Хасанова представлял адвокат Новиков, с которым глава следственного отдела был давно знаком. По версии обвинения, Иванов предложил Новикову передать клиенту требование о взятке в 4 млн рублей за квалификацию его действий по менее тяжкой статье и невозбуждение уголовных дел по другим преступлениям и пригрозил, что в случае отказа обвинение утяжелят, а в деле появятся новые эпизоды. Новиков согласился передать эту информацию, Хасанов сказанное воспринял серьезно, но платить отказался — денег не было.

Через неделю после отказа Иванов, согласно обвинению, лично изготовил на служебном ноутбуке постановление от имени руководителя следственной группы о предъявлении Хасанову обвинения в мошенничестве по части 6 статьи 159 УК РФ. И обвиняемый через адвоката занялся поиском денег — попросил 4 миллиона в долг у знакомого бизнесмена. Тот согласился, и 27 июня Новиков приехал в Лениногорск, где по указке начальника следствия положил пакет с деньгами в арестованный Volkswagen на заднем дворе СК. А через 3 дня Хасанову предъявили обвинение в злоупотреблении полномочиями в коммерческой организации (ч. 1 ст. 201 УК РФ), и позже суд прекратил его дело с назначением штрафа. Суд посчитал эту взятку доказанной.



Новиков на аресте (архив). Плотникова Ирина / realnoevremya.ru

Эпизод 2. «3 миллиона за прекращение 23 эпизодов»

Еще одним итогом расследования о незаконченном ремонте Лениногорской поликлиники стало уголовное дело против куратора этих работ — главного специалиста ГИСУ РТ Рустама Хуббатова. В ноябре 2020-го следователи заподозрили его в злоупотреблении полномочиями, а затем — в 23 эпизодах служебного подлога с подписанием актов приемки работ (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Интересы Хуббатова тоже защищал Новиков, а свидетельствовал против куратора Хасанов.

По версии обвинения, Иванов предложил Новикову обратиться к Хуббатову и Хасанову с требованием о передаче 3 млн рублей — за прекращение 23 эпизодов подлога и квалификацию действий сотрудника ГИСУ по более мягкой статье о халатности, а также за отказ от более тщательных проверок и от возбуждения новых дел по деятельности хасановского МПП «Мастер-Строй». Новиков передал требование Хасанову, а тот поделился с Хуббатовым и своим братом. Посовещались и решили — написать заявление о происходящем в УФСБ по Татарстану.

Подробности коррупционного дела — в материале «Реального времени».