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Экономика

Татарстан вошел в четверку лидеров по налоговым и неналоговым доходам

11:51, 26.03.2024

Татарстан вошел в четверку лидеров по налоговым и неналоговым доходам. На 1 марта 2024 года поступление налоговых и неналоговых доходов в консолидированный бюджет Татарстана составило 69,2 млрд рублей. Из них в бюджет республики поступило 58,6 млрд рублей, а в местные бюджеты — 10,6 млрд.

Об этом сообщила заместитель министра финансов республики Алла Анфимова. Она также отметила, что план поступлений по налоговым и неналоговым доходам на 2024 год утвержден в объеме 400 млрд рублей. Выполнение планового назначения по консолидированному бюджету республики за январь — февраль составило 17,3%, по бюджету Республики Татарстан — 17,6%, а по местному бюджету — 15,7%.

По объему мобилизованных налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Татарстан занял четвертую позицию среди субъектов страны. Среди регионов Приволжского федерального округа Татарстан лидирует.

За январь — февраль с территории республики мобилизовано налоговых и неналоговых доходов на общую сумму 198,4 млрд рублей. При этом 129,2 млрд поступило в федеральный бюджет, а 69,2 — в консолидированный бюджет региона. Напомним в Татарстане в 2023 году дефицит консолидированного бюджета оказался вдвое меньше запланированного.

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Разиль Самигуллин
Экономика Татарстан
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