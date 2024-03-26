Инфляция в Татарстане в феврале 2024 года выросла до 7,42%

Фото: Динар Фатыхов

По данным официальной статистики Центробанка, годовая инфляция в Республике Татарстан в феврале 2024 года составила 7,42%. Это на 0,08 процентного пункта больше, чем в январе 2024-го, и на 1,05% больше, чем в октябре 2023 года.

Основной причиной роста инфляции стал разовый фактор на рынке транспортных услуг, сообщает Центробанк.

Отметим, что уровень инфляции в Татарстане ниже, чем в Приволжском федеральном округе (7,54%) и в целом по России (7,69%). Это может быть связано с экономическими особенностями региона и мерами, принимаемыми местными властями для контроля инфляции.

Показатели инфляции в РТ, ПФО и России. скриншот realnoevremya.ru с сайта cbr.ru

Отметим, что в Татарстане также выросла и базовая инфляция в период с 2023-го по начало 2024 года. Ее показатель поднялся на 2% — с 5,16% до 7,16%.

Добавим, что на последнем заседании Центробанк сохранил ключевую ставку на уровне 16%.

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