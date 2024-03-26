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Для участников XII республиканского ифтара между Казанью и аэропортом запустят дополнительные поезда

17:11, 26.03.2024

В Международном выставочном центре «Казань Экспо» 29 марта пройдет XII республиканский ифтар. Для доставки участников мероприятия назначены дополнительные пригородные поезда сообщением Казань — аэропорт — Казань.

Поезда будут следовать по расписанию:

  • поезд №7602 сообщением Казань — аэропорт с отправлением в 7.48, прибытие — в 8.16;
  • поезд №7604 сообщением Казань — аэропорт с отправлением в 14.42, прибытие — в 15.02;
  • поезд №7606 сообщением Казань — аэропорт с отправлением в 16.02, прибытие — в 16.22;
  • поезд №7605 сообщением аэропорт — Казань с отправлением в 19.47, прибытие — в 20.13.

Поезда следуют без промежуточных остановок. Подробную информацию по всем маршрутам можно получить по телефону 8 (937) 625-04-33 (круглосуточно), на сайте или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

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Разиль Самигуллин
Общество Татарстан
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