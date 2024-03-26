Реестр Мосбиржи для получения дивидендов закроется 13 мая

Наблюдательный совет Московской биржи на заседании 25 марта установил дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года, — 13 мая. Об этом сообщила торговая площадка.

Для выплаты дивидендов предлагается распределить всю чистую прибыль ПАО «Московская биржа» за 2023 год (входит в группу «Московская биржа», включающую также Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий) в размере 27,636 млрд рублей, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 11,859 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Московская биржа решит вопрос с дивидендами за 2023 год 5 марта. Директор по связям с инвесторами Антон Терентьев сообщил, что Мосбиржа планирует направлять на дивиденды от 50% чистой прибыли по МСФО.

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Разиль Самигуллин