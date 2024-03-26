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Реестр Мосбиржи для получения дивидендов закроется 13 мая

12:30, 26.03.2024

Наблюдательный совет Московской биржи на заседании 25 марта установил дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2023 года, — 13 мая. Об этом сообщила торговая площадка.

Для выплаты дивидендов предлагается распределить всю чистую прибыль ПАО «Московская биржа» за 2023 год (входит в группу «Московская биржа», включающую также Национальный клиринговый центр и Национальный расчетный депозитарий) в размере 27,636 млрд рублей, а также часть нераспределенной прибыли прошлых лет в размере 11,859 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что Московская биржа решит вопрос с дивидендами за 2023 год 5 марта. Директор по связям с инвесторами Антон Терентьев сообщил, что Мосбиржа планирует направлять на дивиденды от 50% чистой прибыли по МСФО.

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Разиль Самигуллин
Экономика
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