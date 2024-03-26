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Цены на продукты в Татарстане выросли в феврале на 8%

19:20, 26.03.2024
Цены на продукты в Татарстане выросли в феврале на 8%
Фото: Максим Платонов

По сравнению с февралем прошлого года цены на продовольственные товары в республике выросли в среднем на 8,23%, сообщает Татарстанстат. Для сравнения: в январе этот показатель составил 8,52%.

Одна из причин такой динамики — рост предложения некоторых продуктов. Так, в начале этого года расширились импортные поставки, увеличилось предложение бананов и апельсинов. Поэтому в феврале эти фрукты дорожали медленнее, чем в январе.

Рост производства тепличных овощей в стране повысил их предложение. В результате в феврале в годовом выражении цены на помидоры и огурцы в Татарстане выросли меньше, чем в январе (8,52% против 8,23%).

Ранее «Реальное время» сообщило, что годовая инфляция в Республике Татарстан в феврале 2024 года составила 7,42% — это на 0,08 процентного пункта больше, чем в январе 2024-го.

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ЭкономикаФинансы Татарстан
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