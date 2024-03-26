«Аммоний-2» стоимостью 1,5 млрд евро вынесли на утверждение Минниханова

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Проект строительства второй очереди завода минеральных удобрений «Аммоний-2» предварительной стоимостью $1,5 млрд представят сегодня утром на заседании инвестиционного совета под руководством Рустама Минниханова. Он предусматривает выпуск 1,2 млн тонн в год аммиака и 1,75 млн тонн карбамида. Общее количество создаваемых рабочих мест — свыше 500 eдиниц, сообщила пресс-служба Агентства инвестиционного развития РТ.

Вторая очередь газохимического комплекса разместится на территории Менделеевского района Татарстана, где находится сам завод «Аммоний». Им владеет группа «Азот», входящая в холдинг «Корпорация АЕОН» Романа Троценко.

«АО «Аммоний» — крупнейшее действующее химическое предприятие Татарстана. Производит широкую гамму продукции базовой химии. Основными внешними потребителями являются компании из Южной Америки, Африки, Индии, Юго-Восточной Азии. Основные внутренние потребители: агропромышленные холдинги с приоритетом Республики Татарстан», — говорится в сообщении пресс-службы.

Строительство второй очереди стало возможным после того, как осенью прошлого года руководство «Аммоний-2» договорилось с компанией «Газпром межрегионгаз Казань» о поставке природного газа до 1,3 млрд куб. м в год под новое производство. Ранее сообщалось, что на проекте «Аммоний-2» завершено предварительное проектирование, ведется работа по подготовке к разработке проектной документации. Ориентировочный срок окончания строительно-монтажных работ — конец 2027 года, рассказали в пресс-службе АО «Аммоний».

Луиза Игнатьева