В Татарстане начался досрочный период сдачи ЕГЭ

В Татарстане 26 марта стартовал досрочный этап сдачи единого государственного экзамена по русскому языку. Это обязательный экзамен для получения аттестата о среднем общем образовании. Минимальный порог составляет 24 балла.

В Татарстане на экзамен по русскому языку в досрочный период зарегистрировались 19 участников, из них 11 студентов колледжей и 8 выпускников школ текущего года. Экзамены будут проходить в двух пунктах проведения экзаменов: в школе №6 Набережных Челнов и школе №65 Казани. К проведению привлечен 41 педагогический работник.

Во время экзамена будет использоваться технология получения экзаменационных материалов по сети «Интернет», печать и сканирование материалов в аудиториях, а также онлайн видеонаблюдение.

Экзамен начнется в 10:00 и продлится 3 часа 30 минут. Для участников с ограниченными возможностями здоровья время экзамена увеличено до 5 часов. Результаты будут объявлены не позднее 11 апреля 2024 года. Участники смогут узнать их на официальном сайте Рособрнадзора в разделе «ГИА».

Участники, которые досрочно завершили экзамен по состоянию здоровья или пропустили его по уважительной причине, подтвержденной документально, могут повторно сдать ЕГЭ.

Выпускники текущего года, не преодолевшие минимальный порог, смогут пересдать обязательный ЕГЭ по русскому языку в резервный день. Участники, удаленные с экзамена за нарушение порядка проведения (телефоны, шпаргалки и т. д.), чьи результаты были аннулированы, смогут сдать ЕГЭ по этому предмету только в следующем году. Напомним Рособрнадзор планирует разрешить пересдачу одного ЕГЭ в основной период в 2024 году.

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Разиль Самигуллин